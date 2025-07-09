Обговорили посилення ППО та санкційний тиск на РФ: Зеленський зустрівся з Келлогом

Президент України Володимир Зеленський провів змістовну розмову зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом, під час якої сторони обговорили постачання зброї та посилення ППО.

Зустріч Зеленського та Келлога: про що говорили

Зеленський та Келлог обговорили постачання зброї та посилення ППО, повідомив президент на своїй сторінці у Telegram. Він наголосив, що на тлі збільшення російських атак це один із пріоритетів. До того ж, сторони говорили й про закупівлю зброї США, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні.

Зеленський подякував за участь у Конференції з питань відновлення України, в якій генерал очолює американську делегацію.

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Голова держави повідомив, що сторони детально сфокусувалися на санкційному тиску.

– Розуміємо, що потрібні жорсткіші обмеження проти російської енергетики, і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США, – додав Зеленський.

Це те, що, безперечно, може змусити Росію більше думати про мир, наголосив президент.

Крім того, Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу, обом партіям і всьому американському народові за допомогу та підтримку.

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