Более 50% дронов были имитаторами: Игнат об атаке на Украину 9 июля

Россия сегодня ночью запустила по Украине 728 беспилотников. При этом большая часть из них – это дроны-имитаторы.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

Атака дронов на Украину 9 июля

По словам Юрия Игната, сегодня ночью враг запустил рекордное количество дронов и в целом средств воздушного нападения – 741 единицу.

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В то же время спикер Воздушных сил подчеркнул, что из 728 дронов именно ударных БПЛА типа Шахед было чуть более 300.

— Давайте сразу немного снимем градус напряжения. Скажем, что не Шахедов летело такое количество. Шахедов летело всего чуть более трехсот, и большое количество их уничтожила противовоздушная оборона, — отметил Юрий Игнат.

Он отметил, что в сегодняшней сводке Воздушных сил 303 дрона — это именно Шахеды. В статистику локационно потерянных попадают именно беспилотники-имитаторы — их 415.

По словам Юрия Игната, этой ночью противовоздушная оборона неплохо справилась. Есть определенные последствия от Кинжалов, хотя далеко не все ракеты долетели до своих целей.

— Сегодня работала авиация, зенитно-ракетные войска, дроны-перехватчики. Десятки целей им удалось уничтожить. Никуда не деваются и мобильные огневые группы. В своем нижнем эшелоне они отрабатывают довольно неплохо. Чуть менее 100 целей им удалось уничтожить, — подытожил Юрий Игнат.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, большинство вражеских беспилотников этой ночью в небе — это обманки.

— Шахидов/Гераней было меньше. Пропорция у россиян, как правило, более 50% — обманки при атаках, — подчеркнул он.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 232-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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