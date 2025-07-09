Более 50% дронов были имитаторами: Игнат об атаке на Украину 9 июля
Россия сегодня ночью запустила по Украине 728 беспилотников. При этом большая часть из них – это дроны-имитаторы.
Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.
Атака дронов на Украину 9 июля
По словам Юрия Игната, сегодня ночью враг запустил рекордное количество дронов и в целом средств воздушного нападения – 741 единицу.
В то же время спикер Воздушных сил подчеркнул, что из 728 дронов именно ударных БПЛА типа Шахед было чуть более 300.
— Давайте сразу немного снимем градус напряжения. Скажем, что не Шахедов летело такое количество. Шахедов летело всего чуть более трехсот, и большое количество их уничтожила противовоздушная оборона, — отметил Юрий Игнат.
Он отметил, что в сегодняшней сводке Воздушных сил 303 дрона — это именно Шахеды. В статистику локационно потерянных попадают именно беспилотники-имитаторы — их 415.
По словам Юрия Игната, этой ночью противовоздушная оборона неплохо справилась. Есть определенные последствия от Кинжалов, хотя далеко не все ракеты долетели до своих целей.
— Сегодня работала авиация, зенитно-ракетные войска, дроны-перехватчики. Десятки целей им удалось уничтожить. Никуда не деваются и мобильные огневые группы. В своем нижнем эшелоне они отрабатывают довольно неплохо. Чуть менее 100 целей им удалось уничтожить, — подытожил Юрий Игнат.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, большинство вражеских беспилотников этой ночью в небе — это обманки.
— Шахидов/Гераней было меньше. Пропорция у россиян, как правило, более 50% — обманки при атаках, — подчеркнул он.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 232-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.