Понад 50% дронів були імітаторами: Ігнат про атаку на Україну 9 липня

Росія сьогодні вночі запустила по Україні 728 безпілотників. Водночас більша кількість з них – це дрони-імітатори.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

Атака дронів на Україну 9 липня

За словами Юрія Ігната, сьогодні вночі ворог запустив рекордну кількість дронів та й загалом засобів повітряного нападу – 741 одиницю.

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Водночас речник Повітряних сил наголосив, що із 728 дронів саме ударних БпЛА типу Шахед було трохи більше 300.

– Давайте одразу трошки градус напруги знімемо. Скажімо, що не Шахедів летіла така кількість. Шахедів летіло усього трохи більше трьохсот, і велику їх кількість знищили протиповітряною обороною, – зазначив Юрій Ігнат.

Він зауважив, що у сьогоднішньому зведенні Повітряних сил 303 дрони – це саме Шахеди. До статистики локаційно втрачених потрапляють саме безпілотники-імітатори – їх 415.

За словами Юрія Ігната, цієї ночі протиповітряна оборона непогано впоралась. Є певні наслідки від Кинджалів, хоча далеко не всі ракети долетіли до своїх цілей.

– Працювала сьогодні авіація, зенітно-ракетні війська, дрони-перехоплювачі. Десятки цілей ними вдалося знищити. Нікуди не діваються і мобільні вогневі групи. У своєму нижньому ешелоні вони відпрацьовують доволі непогано. Трохи менше 100 цілей їм вдалося знищити, – підсумував Юрій Ігнат.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, більшість ворожих безпілотників цієї ночі в небі – це обманки.

– Шахедів/Гераней було менше. Пропорція у росіян зазвичай понад 50% – обманки під час атак, – наголосив він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 232-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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