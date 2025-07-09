Нарушение правил воинского учета в Резерв+: что это значит

Приложение Резерв+ — это простой и удобный инструмент для военнообязанных. Здесь можно быстро узнать, правильно ли внесены данные, нет ли отметок о нарушении или розыске.

В приложении можно просмотреть всю актуальную информацию и при необходимости позаботиться о ее обновлении.

Что значит нарушение правил воинского учета в Резерв+

В приложении Резерв+ могут появляться отметки о нарушении правил воинского учета. Согласно закону О воинской обязанности и военной службе и постановлению Кабмина №1487 от 30 декабря 2022 года, существует несколько основных ситуаций, которые могут привести к появлению отметки о нарушении правил воинского учета.

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Что считается нарушением правил воинского учета в Резерв+:

Если человек не обновил свои личные данные. Например, переехал, сменил место работы или семейное положение и не сообщил об этом в ТЦК. Это можно сделать через Резерв+, в ЦПАУ или лично в ТЦК. Если этого не сделать в течение 7 дней, то в реестре появится соответствующая отметка.

Например, переехал, сменил место работы или семейное положение и не сообщил об этом в ТЦК. Это можно сделать через Резерв+, в ЦПАУ или лично в ТЦК. Если этого не сделать в течение 7 дней, то в реестре появится соответствующая отметка. Неявка по повестке. Если ее вручили лично или прислали по почте, и человек не пришел, то это также считается нарушением. И даже если повестку не забрали в почтовом отделении, то это не освобождает от ответственности.

Если ее вручили лично или прислали по почте, и человек не пришел, то это также считается нарушением. И даже если повестку не забрали в почтовом отделении, то это не освобождает от ответственности. Также нарушением считается ситуация, когда человек не стал на учет после 17 лет , или переехал в другой город, но не стал там на учет в ТЦК.

, или переехал в другой город, но не стал там на учет в ТЦК. Неявка на медкомиссию (ВЛК). Если человека вызвали, а он просто не пришел, то это тоже считается нарушением.

Также могут быть технические сбои: данные были обновлены, но система их не учла, или что-то неправильно ввели работники ТЦК.

Нарушение правил воинского учета в приложении Резерв+: как узнать причину

По словам адвоката Дарьи Тарасенко, в приложении Резерв+ недавно появилась возможность увидеть более подробную информацию о нарушении правил воинского учета.

Ранее в профиле могла появляться только красная лента с отметкой о наличии нарушения, но без объяснений. Теперь же в случае розыска отмечают причину, по которой человека ищут, а также дату, с которой этот розыск начался.

Впрочем, предоставленная информация достаточно общая. Например, среди причин можно увидеть “неявка по повестке”, но без уточнения даты, адреса вручения или того, была ли повестка вообще передана лично.

То есть пользователь не может проверить, действительно ли был уведомлен о вызове, а это важно, ведь только в определенных случаях отсутствие по повестке считается нарушением, за которое предусмотрена ответственность.

По словам адвоката, появление отметки о нарушении правил воинского учета в Резерв+ еще не означает, что человека уже официально привлекли к ответственности или наложили штраф. На практике случается много случаев, когда такая отметка появляется, но ни одного административного производства еще не открыто.

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