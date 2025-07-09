Порушення правил військового обліку в Резерв+: що це означає

Застосунок Резерв+ – це простий і зручний інструмент для військовозобов’язаних. Тут можна швидко дізнатися, чи правильно внесені дані, чи немає позначок про порушення або розшук.

У застосунку можна переглянути всю актуальну інформацію та за потреби подбати про її оновлення.

Що значить порушення правил військового обліку в Резерв+

У застосунку Резерв+ можуть з’являтися позначки про порушення правил військового обліку. Відповідно до закону Про військовий обов’язок і військову службу та постанови Кабміну №1487 від 30 грудня 2022 року, існує кілька основних ситуацій, які можуть призвести до появи позначки про порушення правил військового обліку.

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Що вважається порушенням правил військового обліку в Резерв+:

Якщо людина не оновила свої особисті дані. Наприклад, переїхала, змінила місце роботи чи сімейний стан і не повідомила про це у ТЦК. Це можна зробити через Резерв+, у ЦНАПі або особисто в ТЦК. Якщо цього не зробити протягом 7 днів, то у реєстрі з’явиться відповідна позначка.

Неявка за повісткою. Якщо її вручили особисто або надіслали поштою, і людина не прийшла, то це також вважається порушенням. І навіть якщо повістку не забрали у поштовому відділенні, то це не звільняє від відповідальності.

Також порушенням вважається ситуація, коли людина не стала на облік після 17 років або переїхала в інше місто, але не стала там на облік у ТЦК.

Неявка на медкомісію (ВЛК). Якщо людину викликали, а вона просто не прийшла, то це теж вважається порушенням.

Також можуть бути технічні збої: дані були оновлені, але система їх не врахувала, або щось неправильно ввели працівники ТЦК.

Порушення правил військового обліку в додатку Резерв+: як дізнатися причину

За словами адвоката Дар’ї Тарасенко, у застосунку Резерв+ нещодавно з’явилася можливість побачити більш детальну інформацію про порушення правил військового обліку.

Раніше в профілі могла з’являтися лише червона стрічка з позначкою про наявність порушення, але без пояснень. Тепер же у випадку розшуку зазначають причину, через яку людину шукають, а також дату, з якої цей розшук розпочався.

Утім, надана інформація досить загальна. Наприклад, серед причин можна побачити “неявка за повісткою”, але без уточнення дати, адреси вручення чи того, чи була повістка взагалі передана особисто.

Тобто користувач не може перевірити, чи дійсно був повідомлений про виклик, а це важливо, адже лише в певних випадках відсутність за повісткою вважається порушенням, за яке передбачена відповідальність.

За словами адвокатки, поява відмітки про порушення правил військового обліку в Резерв+ ще не означає, що людину вже офіційно притягнули до відповідальності або наклали штраф. На практиці трапляється багато випадків, коли така позначка з’являється, але жодного адміністративного провадження ще не відкрито.

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