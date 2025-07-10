Карта загрязнения воздуха: где найти актуальные данные
Качество воздуха, которым мы дышим, имеет непосредственное влияние на здоровье. Загрязненный воздух может вызвать хронические заболевания. Поэтому контроль качества воздуха является важным для сохранения здоровья. Одним из удобных и эффективных способов мониторинга является использование карт загрязнения воздуха.
Факты ICTV подскажут, как узнать качество воздуха в Украине онлайн и что для этого нужно.
Как узнать качество воздуха в Украине онлайн
Следить за состоянием качества воздуха в Киеве в режиме реального времени можно:
- на карте;
- в приложении Киев Цифровой;
- на веб-ресурсе Минприроды Экоугроза.
SaveEcoBot — это система, которая предоставляет информацию о качестве воздуха и радиационном фоне в Украине в режиме реального времени. Она объединяет данные из разных источников, чтобы предоставить пользователям максимально полную картину экологической ситуации.
Карта загрязнения воздуха в Украине SaveEcoBot отображает такие параметры:
- показатель качества воздуха (AQI);
- уровень загрязнения различными веществами (PM2.5, PM10, NO2, SO2, O3, CO);
- карту пожаров;
- уровень радиационного излучения.
SaveEcoBot собирает данные из государственных систем мониторинга, станций местной власти, общественных станций, коммерческих устройств, проекта Luftdaten, КП Центр экологического мониторинга ДОР, Eco-City и Save Dnipro.
Система автоматически обрабатывает и отображает эти данные на карте, предоставляя пользователям актуальную информацию о состоянии окружающей среды.
Как определить качество воздуха в Украине по онлайн-карте
При анализе уровня загрязнения воздуха принимают во внимание индекс качества воздуха (AQI) и концентрацию таких загрязнителей, как PM2.5 и PM10. Индекс AQI используется для оценки уровня загрязнения атмосферы и его потенциального влияния на здоровье. Чем выше значение AQI, тем хуже качество воздуха и сильнее негативный эффект на организм.
Этот индекс базируется на измерении концентрации различных загрязняющих веществ, среди которых:
- Твердые частицы (PM2.5 и PM10) — микроскопические частицы пыли, сажи и других веществ, которые могут глубоко проникать в легкие.
- Озон (O₃) — газ, который образуется в результате химических реакций под действием солнечного излучения.
- Диоксид азота (NO₂) — вредное вещество, возникающее при сжигании топлива.
- Диоксид серы (SO₂) — продукт сгорания ископаемого топлива, содержащий серу.
- Монооксид углерода (CO) — бесцветный и без запаха газ, который образуется при неполном сгорании топлива.
- Твердые частицы PM2.5 и PM10 являются основными показателями твердых загрязнений:
- PM10 — более крупные частицы диаметром до 10 микрометров, которые состоят из пыли, сажи, почвенных частиц и других веществ.
- PM2.5 — значительно более мелкие частицы размером до 2,5 микрометра. Они образуются при сгорании топлива (автомобильный транспорт, электростанции), промышленной деятельности и могут содержать токсичные химические соединения.
Эти частицы настолько малы, что остаются незаметными для человеческого глаза, однако легко попадают в легкие, а мельчайшие из них могут проникать даже в кровеносную систему, вызывая серьезные проблемы со здоровьем.
Где наиболее загрязненный воздух в Украине
Согласно данным карты загрязнения воздуха в Украине, сейчас есть зоны с самыми грязными участками, которые обозначены красными кружочками. Это означает, что уровень загрязнения AQI в этих зонах находится в пределах 151-200. Это указывает на высокую концентрацию загрязняющих частиц.
Согласно данным карты, сейчас наихудшее качество воздуха наблюдается в Киеве после масштабной ночной атаки РФ в столицу Украины. На карте эти точки обозначаются красным цветом.