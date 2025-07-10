Карта забруднення повітря: де знайти актуальні дані

Якість повітря, яким ми дихаємо, має безпосередній вплив на здоров’я. Забруднене повітря може спричинити хронічні захворювання. Тому контроль якості повітря є важливим для збереження здоров’я. Одним зі зручних та ефективних способів моніторингу є використання карт забруднення повітря.

Факти ICTV підкажуть, як дізнатися якість повітря в Україні онлайн та що для цього потрібно.

Як дізнатися якість повітря в Україні онлайн

Стежити за станом якості повітря у Києві в режимі реального часу можна:

Зараз дивляться

на карті;

у додатку Київ Цифровий;

на вебресурсі Міндовкілля Екозагроза.

SaveEcoBot – це система, яка надає інформацію про якість повітря та радіаційний фон в Україні в режимі реального часу. Вона об’єднує дані з різних джерел, щоб надати користувачам максимально повну картину екологічної ситуації.

Карта забруднення повітря в Україні SaveEcoBot демонструє такі параметри:

показник якості повітря (AQI);

рівень забруднення різними речовинами (PM2.5, PM10, NO2, SO2, O3, CO);

карту пожеж;

рівень радіаційного випромінювання.

SaveEcoBot збирає дані з державних систем моніторингу, станцій місцевої влади, громадських станцій, комерційних пристроїв, проєкту Luftdaten, КП Центр екологічного моніторингу ДОР, Eco-City та Save Dnipro.

Система автоматично обробляє та відображає ці дані на карті, надаючи користувачам актуальну інформацію про стан навколишнього середовища.

Як визначити якість повітря в Україні за онлайн-картою

Під час аналізу рівня забруднення повітря беруть до уваги індекс якості повітря (AQI) та концентрацію таких забруднювачів, як PM2.5 і PM10. Індекс AQI використовується для оцінки рівня забруднення атмосфери та його потенційного впливу на здоров’я. Чим вище значення AQI, тим гірша якість повітря та сильніший негативний ефект на організм.

Цей індекс базується на вимірюванні концентрації різних забруднювальних речовин, серед яких:

Тверді частинки (PM2.5 і PM10) – мікроскопічні частки пилу, сажі та інших речовин, що можуть глибоко проникати в легені.

Озон (O₃) – газ, який утворюється внаслідок хімічних реакцій під дією сонячного випромінювання.

Діоксид азоту (NO₂) – шкідлива речовина, що виникає під час спалювання пального.

Діоксид сірки (SO₂) – продукт згоряння викопного палива, що містить сірку.

Монооксид вуглецю (CO) – безбарвний і без запаху газ, який утворюється від неповного згоряння палива.

Тверді частинки PM2.5 і PM10 є основними показниками твердих забруднень:

PM10 – більші частинки діаметром до 10 мікрометрів, які складаються з пилу, сажі, ґрунтових частинок та інших речовин.

PM2.5 – значно дрібніші частинки розміром до 2,5 мікрометра. Вони утворюються під час згоряння палива (автомобільний транспорт, електростанції), промислової діяльності й можуть містити токсичні хімічні сполуки.

Ці частинки настільки малі, що залишаються непомітними для людського ока, проте легко потрапляють у легені, а найдрібніші з них можуть проникати навіть у кровоносну систему, спричиняючи серйозні проблеми зі здоров’ям.

Де найбільш забруднене повітря в Україні

Відповідно до даних карти забруднення повітря в Україні, наразі є зони з найбруднішими ділянками, які позначені червоними кружечками. Це означає, що рівень забруднення AQI в цих зонах перебуває в межах 151-200. Це свідчить про високу концентрацію шкідливих часток.

Відповідно до даних карти, наразі найгірша якість повітря спостерігається в Києві після масштабної нічної атаки РФ на столицю України. На карті ці точки позначаються червоним кольором.

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