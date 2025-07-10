Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.
Следующая конференция по восстановлению Украины пройдет в Польше – Санчес
Польша проведет конференцию по восстановлению Украины в 2026 году.
Конференция по восстановлению Украины: что известно
В своем выступлении на конференции в Риме испанский премьер Педро Санчес сообщил о планах провести следующую конференцию по восстановлению Украины в Польше.
По его словам, это решение подтверждено.
Сейчас смотрят
— Мы благодарим Польшу, которая проведет Ukraine recovery conference в следующем году, – заявил он.
Четкие даты и место проведения конференции на данный момент не разглашались.
Напомним, что ежегодные конференции Ukraine recovery conference (URC) собирают доноров, которые оказывают Украине поддержку во время войны, а также обговаривают ход реформ. Ранее в мае Польша уже заявляла об интересе в проведении следующей конференции по восстановлению Украины.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.