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Следующая конференция по восстановлению Украины пройдет в Польше – Санчес

Педро Санчес
Фото: Офис президента

Польша проведет конференцию по восстановлению Украины в 2026 году.

Конференция по восстановлению Украины: что известно

В своем выступлении на конференции в Риме испанский премьер Педро Санчес сообщил о планах провести следующую конференцию по восстановлению Украины в Польше.

По его словам, это решение подтверждено.

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— Мы благодарим Польшу, которая проведет Ukraine recovery conference в следующем году, – заявил он.

Четкие даты и место проведения конференции на данный момент не разглашались.

Напомним, что ежегодные конференции Ukraine recovery conference (URC) собирают доноров, которые оказывают Украине поддержку во время войны, а также обговаривают ход реформ. Ранее в мае Польша уже заявляла об интересе в проведении следующей конференции по восстановлению Украины.

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