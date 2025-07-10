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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Наступна конференція з відновлення України пройде у Польщі – Санчес

Педро Санчес
Фото: Офіс президента

Польща проведе конференцію з відновлення України у 2026 році.

Конференція з відновлення України: що відомо

У своєму виступі на цьогорічній конференції у Римі іспанський прем’єр Педро Санчес повідомив про плани провести наступну конференцію з відновлення України у Польщі.

За словами Санчеса, це рішення підтверджене.

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– Ми дякуємо Польщі, яка проведе Ukraine recovery conference наступного року, – заявив він.

Чіткі дати та місце проведення конференції наразі не розголошувалися.

Нагадаємо, щорічні конференції Ukraine recovery conference (URC) збирають донорів, що підтримують Україну у часи війни, а також обговорюють перебіг реформ. Раніше, у травні, Польща вже заявляла про інтерес до проведення наступної конференції з відновлення України.

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