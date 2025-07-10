Что означают статусы Не на учете и Требует обновления данных в ТЦК в приложении Резерв+

Одним из самых простых способов обновить военно-учетные данные является приложение Резерв+. Но после загрузки этого приложения некоторые военнообязанные получили странные статусы.

Факты ICTV узнавали, что означает статус Не на учете и куда обращаться.

Что означают статусы в приложении Резерв+

Министерство обороны заявляет, что некоторые статусы в приложении вызваны человеческим фактором и некорректной работой работников ТЦК.

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Чаще всего в приложении Резерв+ можно увидеть такие статусы:

На учете — это означает, что военнообязанный уже состоит на учете, ему не нужно обращаться дополнительно в ТЦК. Также такой статус появляется, если человек забронирован или имеет отсрочку. Напротив статуса На учете будет дополнительная метка о бронировании или отсрочке.

— это означает, что военнообязанный уже состоит на учете, ему не нужно обращаться дополнительно в ТЦК. Также такой статус появляется, если человек забронирован или имеет отсрочку. Напротив статуса На учете будет дополнительная метка о бронировании или отсрочке. Статус Снят с учета означает, что человек находится на специальном учете и относится к полиции или ГСЧС. Такой статус может появляться у тех, кто переехал в другую административно-территориальную единицу Украины, был призван или зачислен на военную службу, поступил на обучение в военные учебные заведения или подразделения, направлен для отбывания наказания, подвергнут принудительным медицинским мероприятиям, включен в оперативный военный резерв, или в других случаях — по решению Министерства обороны, СБУ или разведывательных органов Украины.

означает, что человек находится на специальном учете и относится к полиции или ГСЧС. Такой статус может появляться у тех, кто переехал в другую административно-территориальную единицу Украины, был призван или зачислен на военную службу, поступил на обучение в военные учебные заведения или подразделения, направлен для отбывания наказания, подвергнут принудительным медицинским мероприятиям, включен в оперативный военный резерв, или в других случаях — по решению Министерства обороны, СБУ или разведывательных органов Украины. Если же лицо имеет статус Исключено с учета, это означает, что человек является действующим военным или не годен к службе.

это означает, что человек является действующим военным или не годен к службе. Отметка Нарушение правил воинского учета может появиться, если человек не обновил свои данные после переезда или смены работы, не явился по повестке, не стал на учет после 17 лет, не пришел на медкомиссию, или же из-за ошибок или сбоев в системе.

может появиться, если человек не обновил свои данные после переезда или смены работы, не явился по повестке, не стал на учет после 17 лет, не пришел на медкомиссию, или же из-за ошибок или сбоев в системе. Требует уточнения. Этот статус указывает на то, что человек есть в реестре, но не прикреплен ни к одному территориальному центру комплектования. Рекомендуется обратиться в ТЦК по месту регистрации и подать необходимые документы. Записаться в ТЦК можно онлайн через электронную очередь. После обновления информации в реестре Оберіг, изменения автоматически появятся в приложении.

Что означает статус Не на учете

Довольно часто лицо после обновления данных имеет статус Не на учете или Уточняется. Такой статус означает, что лицо пока не состоит на учете ни в одном из территориальных центров комплектования. Это может произойти по разным причинам — если человек никогда не получал военный билет, если при внесении информации в реестр произошли ошибки, или из-за технических сбоев в системе. В такой ситуации необходимо обратиться в ближайший ТЦК и пройти процедуру постановки на воинский учет.

Это довольно часто случается с лицами, которые были призывниками, но в 25 лет не изменили свой статус. Они не пришли в ТЦК и не получили военный билет. В таком случае нужно обратиться в ТЦК и получить билет, предоставив определенные бумаги.

Если военнообязанный не сделает этого, то совершит административное правонарушение и должен будет уплатить штраф за то, что не выполнил правила воинского учета.

Но такой статус возможен и в случаях, когда человек имеет билет или удостоверение. Это означает, что ошибку допустили в ТЦК, поэтому нужно обратиться в центр комплектования и решить этот вопрос, чтобы не получить штраф.

В Минобороны отметили, что довольно часто ошибки в данных возникают из-за человеческого фактора, ведь их переносят с бумажных носителей в реестр Оберег. Поэтому, если надпись в приложении Резерв+ Требует обновления данных в ТЦК, статус Не на учете, или появляются статусы, которые не соответствуют действительности, то нужно обращаться в Центры комплектования.

Можно ли самостоятельно исправить данные в Резерв+

В приложении Резерв+ можно самостоятельно обновить некоторые данные, в частности номер телефона, электронную почту и адрес проживания, но не чаще чем раз в 7 дней. Если же нужно исправить ФИО, дату рождения или решить проблему со статусом Данные не найдены, придется обращаться в ТЦК или в ЦПАУ.

В ТЦК или ЦНАП следует обращаться в таких случаях:

если нужно исправить личные данные (например, ФИО или дату рождения),

если в приложении отображается статус Данные не найдены ,

, если есть неточности по воинскому учету (например, вы уже не стоите на учете, но в системе указано иначе),

а также в случае ошибок или неактуальной информации, которая не обновляется автоматически через государственные реестры.

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