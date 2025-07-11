Карта боевых действий на 11 июля 2025 года — ситуация на фронте

Ситуация в Украине на 11 июля 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 21 боестолкновение. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, совершил 306 обстрелов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска отбили восемь атак врага в районах Старицы, Волчанска, Западного и Зеленого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Западного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 12 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались потеснить наши войска вблизи Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения, агрессор пытался продвигаться в районе Часового Яра и в направлении Предтечино, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Екатериновка, Яблоновка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Разино, Миролюбовка, Лысовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Ореховое и Алексеевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 30 атак противника вблизи населенных пунктов Запорожье, Толстой, Поддубное, Мирное, Шевченко, Свободное Поле и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили атаку в районе Малиновки.

На Приднепровском направлении агрессор провел 11 тщетных попыток наступления на позиции наших защитников.

Потери РФ на 11 июля 2025 года