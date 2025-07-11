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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 11 июля 2025 года — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 214 боевых столкновений.

Также оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 77 авиационных ударов, применив 18 ракет и сбросив 111 управляемых бомб.

Об этом по состоянию на 08:00 11 июля сообщили в Генштабе ВСУ.

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Карта боевых действий — война в Украине в материале Фактов ICTV.

Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2025 года

карта бойових дій на 11 липня
Фото: ISW
Фото: ISW
карта бойових дій на 11 липня
Фото: ISW
карта бойових дій на 11 липня
Фото: ISW
карта бойових дій на 11 липня
Фото: ISW
карта бойових дій на 11 липня
Фото: ISW
карта бойових дій на 11 липня
карта бойових дій на 11 липня
карта бойових дій на 11 липня
карта бойових дій на 11 липня
карта бойових дій на 11 липня

Ситуация в Украине на 11 июля 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 21 боестолкновение. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, совершил 306 обстрелов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска отбили восемь атак врага в районах Старицы, Волчанска, Западного и Зеленого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Западного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 12 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались потеснить наши войска вблизи Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения, агрессор пытался продвигаться в районе Часового Яра и в направлении Предтечино, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Екатериновка, Яблоновка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Разино, Миролюбовка, Лысовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Ореховое и Алексеевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 30 атак противника вблизи населенных пунктов Запорожье, Толстой, Поддубное, Мирное, Шевченко, Свободное Поле и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили атаку в районе Малиновки.

На Приднепровском направлении агрессор провел 11 тщетных попыток наступления на позиции наших защитников.

Потери РФ на 11 июля 2025 года

  • личного состава – около 1 031 620 (+1 040);
  • танков – 11 013 (+2);
  • боевых бронированных машин – 22 979 (+7);
  • артиллерийских систем – 30 163 (+23);
  • реактивных систем залпового огня – 1 437;
  • средств противовоздушной обороны – 1 193;
  • самолетов – 421;
  • вертолетов – 340;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 45 003 (+222);
  • крылатых ракет – 3 459 (+14);
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 54 732 (+76);
  • специальной техники – 3 929.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 234-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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