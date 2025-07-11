Карта боевых действий на 11 июля 2025 года — ситуация на фронте

Ситуация в Украине на 11 июля 2025
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 21 боестолкновение. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, совершил 306 обстрелов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска отбили восемь атак врага в районах Старицы, Волчанска, Западного и Зеленого.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Западного и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки.
На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 12 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались потеснить наши войска вблизи Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения, агрессор пытался продвигаться в районе Часового Яра и в направлении Предтечино, Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Екатериновка, Яблоновка и Русин Яр.
На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Разино, Миролюбовка, Лысовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Ореховое и Алексеевка.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 30 атак противника вблизи населенных пунктов Запорожье, Толстой, Поддубное, Мирное, Шевченко, Свободное Поле и Зеленое Поле.
На Гуляйпольском направлении захватчики совершили атаку в районе Малиновки.
На Приднепровском направлении агрессор провел 11 тщетных попыток наступления на позиции наших защитников.
Потери РФ на 11 июля 2025 года
- личного состава – около 1 031 620 (+1 040);
- танков – 11 013 (+2);
- боевых бронированных машин – 22 979 (+7);
- артиллерийских систем – 30 163 (+23);
- реактивных систем залпового огня – 1 437;
- средств противовоздушной обороны – 1 193;
- самолетов – 421;
- вертолетов – 340;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 45 003 (+222);
- крылатых ракет – 3 459 (+14);
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 54 732 (+76);
- специальной техники – 3 929.