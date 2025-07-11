Карта бойових дій на 11 липня 2025 – ситуація на фронті

Минулої доби на фронті зафіксовано 214 бойових зіткнень.

Також окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши 18 ракет та скинувши 111 керованих бомб.

Про це станом на 08:00 11 липня повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2025

Ситуація в Україні на 11 липня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 21 боєзіткнення. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, здійснив 306 обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська відбили вісім атак ворога в районах Стариці, Вовчанська, Западного та Зеленого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Западного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки й Григорівки.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 12 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися потіснити наші війська поблизу Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення, агресор намагався просуватись в районі Часового Яру та у напрямку Предтечиного, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Катеринівка, Яблунівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак противника поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Мирне, Шевченко, Вільне Поле та Зелене Поле.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили атаку у районі Малинівки.

На Придніпровському напрямку агресор провів 11 марних спроб наступу на позиції наших захисників.

Втрати ворога на 11 липня 2025

особового складу – близько 1 031 620 (+1 040);

танків – 11 013 (+2);

бойових броньованих машин – 22 979 (+7);

артилерійських систем – 30 163 (+23);

реактивних систем залпового вогню – 1 437;

засобів протиповітряної оборони – 1 193;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 45 003 (+222);

крилатих ракет – 3 459 (+14);

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 54 732 (+76);

спеціальної техніки – 3 929.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 234-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах

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