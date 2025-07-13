Не только с политической целью: Огрызко о визите Келлога в Украину

Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибудет в Украину не только с политическими целями, а, вероятно, и для решения других моментов, и они могут касаться совместного производства, считает бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Визит Келлога в Украину имеет не только политические цели

Кроме политических визит Кита Келлога в Украину обусловлен и другими моментами, такое мнение в эфире Radio NV высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

— Почему так долго (Келлог будет в Украине, — Ред.)? Это действительно интересный вопрос. Потому что обычно, если речь идет об исключительно политических моментах, то это день-два. Значит, из этого можно сделать вывод, что кроме политических будут и другие моменты, и они тоже четко просматриваются — это то, что касается совместного производства. Следовательно, это значит, что нужно побывать на местах, посмотреть, что где, как построено, или не построено, что нужно сделать, — говорит он.

Таким образом, будет работа в полях и это хорошо, говорит Огрызко. По его мнению, есть шансы, что, по меньшей мере, по линии “американский бизнес — украинские технологии — европейские деньги” все может соединиться в единое целое и дать положительный результат.

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Будет ли РФ атаковать Украину во время визита Келлога

По всей вероятности, во время визита в Украину высокопоставленного гостя Путин так же будет атаковать Украину.

— Будет ли сейчас очередная серия обстрелов? Вполне возможно. Я бы не советовал в этом случае расслабляться, потому что то, что уже сделано, не требует, как говорится, дополнительных доказательств. Посмотрите на последние удары по гражданским городам, по гражданской инфраструктуре, по роддомам, убийства детей, — добавил он.

По его мнению, здесь украинцам нужно быть очень осторожными, поскольку от Путина можно ожидать чего угодно.

— Предугадать действия серийного убийцу Путина очень сложно. Когда он слетает с катушек, то понять, что будет завтра, практически невозможно, — говорит Огрызко.

Так что исключать массированные обстрелы Украины во время визита Келлога в Украину не стоит.

Напомним, что Келлог прибудет в Украину уже в понедельник и пробудет здесь неделю. В Киеве спецпредставитель Трампа будет иметь ряд встреч.

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