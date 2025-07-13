Не лише з політичною метою: Огризко про візит Келлога до України

Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибуде до України не лише з політичними цілями, а ймовірно, і для вирішення інших моментів, і вони можуть стосуватися спільного виробництва, вважає колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Візит Келлога до України має не лише політичну мету

Крім політичних, візит Кіта Келлога до України обумовлений й іншими моментами, таку думку в ефірі Radio NV висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

– Чому так довго (Келлог буде в Україні, – Ред.)? Це справді цікаве питання. Тому що зазвичай, якщо це йдеться про виключно політичні моменти, то це день-два. Значить, з цього можна зробити висновок, що, крім політичних, будуть і інші моменти, і вони теж чітко проглядаються — це те, що стосується спільного виробництва. А відтак, це означає, що треба побувати на місцях, подивитися, що де, як побудовано, чи не побудовано, що треба зробити, – говорить він.

Таким чином, буде робота у полях і це добре, говорить Огризко. На його думку, є шанси, що щонайменше по лінії “американський бізнес — українські технології – європейські гроші” все може з’єднатися в єдине ціле і дати позитивний результат.

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Чи буде РФ атакувати Україну під час візиту Келлога

Цілком ймовірно, що під час візиту до України високоповажного гостя Путін так само атакуватиме Україну.

– Чи буде зараз чергова серія обстрілів? Цілком можливо. Я би не радив в цьому випадку розслаблятися, бо те, що уже зроблено, не потребує, як кажуть, додаткових доказів. Подивіться, останні удари по цивільних містах, по цивільній інфраструктурі, по пологових будинках, вбивства дітей, – додав він.

На його думку, тут українцям треба бути дуже обережними, оскільки від Путіна можна чекати чого завгодно.

— Передбачати серійного вбивцю Путіна дуже-дуже складно. Коли він злітає з котушок, щось зрозуміти, що буде завтра, практично неможливо, – каже Огризко.

Тож виключати масовані обстріли України під час візиту Келлога в Україну не варто.

Нагадаємо, що Келлог прибуде до України вже у понеділок та пробуде тут тиждень. У Києві спецпредставник Трампа матиме низку зустрічей.

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