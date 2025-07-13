Потери РФ на 13 июля: минус еще 1240 оккупантов и почти полсотни артсистем

Потери врага на 13 июля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1240 российских оккупантов.

Общие потери врага, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения составили около 1033930 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 13 июля 2025 года

личного состава — (+1240) человек;

танков — 11016 (+3) ед;

боевых бронированных машин — 22983 (+3) ед;

артиллерийских систем 30243 (+49) ед;

РСЗО — (+1) ед;

средства ПВО -1194 (+1) ед;

самолетов — 421;

вертолетов — 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 45511 (+263);

крылатые ракеты — 3491 (+32);

корабли / катера — 28;

подводные лодки — 1;

автомобильная техника и автоцистерны — 54923 (+101);

специальная техника — 3929.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 236-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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