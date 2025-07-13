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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Потери РФ на 13 июля: минус еще 1240 оккупантов и почти полсотни артсистем

російський танк
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 13 июля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1240 российских оккупантов.

Общие потери врага, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения составили около 1033930 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 13 июля 2025 года

  • личного состава — (+1240) человек;
  • танков — 11016 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин — 22983 (+3) ед;
  • артиллерийских систем 30243 (+49) ед;
  • РСЗО — (+1) ед;
  • средства ПВО -1194 (+1) ед;
  • самолетов — 421;
  • вертолетов — 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 45511 (+263);
  • крылатые ракеты — 3491 (+32);
  • корабли / катера — 28;
  • подводные лодки — 1;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 54923 (+101);
  • специальная техника — 3929.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 236-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
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