Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Потери РФ на 13 июля: минус еще 1240 оккупантов и почти полсотни артсистем
Потери врага на 13 июля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.
За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1240 российских оккупантов.
Общие потери врага, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения составили около 1033930 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 13 июля 2025 года
- личного состава — (+1240) человек;
- танков — 11016 (+3) ед;
- боевых бронированных машин — 22983 (+3) ед;
- артиллерийских систем 30243 (+49) ед;
- РСЗО — (+1) ед;
- средства ПВО -1194 (+1) ед;
- самолетов — 421;
- вертолетов — 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 45511 (+263);
- крылатые ракеты — 3491 (+32);
- корабли / катера — 28;
- подводные лодки — 1;
- автомобильная техника и автоцистерны — 54923 (+101);
- специальная техника — 3929.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 236-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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