Втрати ворога на 13 липня: мінус ще 1240 окупантів і майже пів сотні артсистем

Втрати ворога на 13 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1240 російських окупантів.

Загальні втрати ворога, за даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення склали близько 1033930 вбитими та пораненими.

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Втрати РФ на 13 липня 2025

особового складу – (+1240) осіб;

танків – 11016 (+3) од;

бойових броньованих машин – 22983 (+3) од;

артилерійських систем 30243 (+49) од;

РСЗВ – (+1) од;

засоби ППО -1194 (+1) од;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45511 (+263);

крилаті ракети – 3491 (+32);

кораблі / катери – 28;

підводні човни – 1;

автомобільна техніка та автоцистерни – 54923 (+101);

спеціальна техніка – 3929.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 236-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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