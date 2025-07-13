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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 13 липня: мінус ще 1240 окупантів і майже пів сотні артсистем

російський танк
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 13 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1240 російських окупантів.

Загальні втрати ворога, за даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення склали близько 1033930 вбитими та пораненими.

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Втрати РФ на 13 липня 2025

  • особового складу – (+1240) осіб;
  • танків – 11016 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 22983 (+3) од;
  • артилерійських систем 30243 (+49) од;
  • РСЗВ – (+1) од;
  • засоби ППО -1194 (+1) од;
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45511 (+263);
  • крилаті ракети – 3491 (+32);
  • кораблі / катери – 28;
  • підводні човни – 1;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54923 (+101);
  • спеціальна техніка – 3929.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 236-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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