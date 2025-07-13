Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 13 липня: мінус ще 1240 окупантів і майже пів сотні артсистем
Втрати ворога на 13 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1240 російських окупантів.
Загальні втрати ворога, за даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення склали близько 1033930 вбитими та пораненими.
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Втрати РФ на 13 липня 2025
- особового складу – (+1240) осіб;
- танків – 11016 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 22983 (+3) од;
- артилерійських систем 30243 (+49) од;
- РСЗВ – (+1) од;
- засоби ППО -1194 (+1) од;
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45511 (+263);
- крилаті ракети – 3491 (+32);
- кораблі / катери – 28;
- підводні човни – 1;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 54923 (+101);
- спеціальна техніка – 3929.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 236-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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