Укр Рус
Укр Рус
Популярные
У каждого дипломата есть ротационный цикл: Сибига подтвердил замену посла Украины в США
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Брижит Макрон публично проигнорировала мужа во время визита в Великобританию
Срочно
Взрывы в Луцке: в городе – пожар на территории предприятия и гаражного кооператива
Смерть 18-летней Марии Бугаевой в Италии: в МИД назвали вероятную причину
Анастасия Кожушко, редактор ленты
4 мин.

Полковник Евгений Ласийчук возглавил 7-й корпус ДШВ: что о нем известно

Євген Ласійчук

Полковник Евгений Ласийчук стал новым командиром 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Евгений Ласийчук командир 7-го корпуса ДШВ

В составе вновь созданного 7-го корпуса ДШВ под руководством Ласийчука объединены:

  • 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада;
  • 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада;
  • 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада;
  • 77 отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада;
  • 78 отдельный десантно-штурмовой полк.

— Десантник — это символ героизма, храбрости и отваги. Сегодня ДШВ должны действовать в соответствии с новыми условиями войны, которая становится все более технологичной. Использование автоматизированных систем ведения боя, ІТ-решений, а также дронов как отдельных боевых единиц является частью повседневной работы бригад на фронте, — подчеркнул командир 7-го корпуса.

Полковник также обозначил свои приоритеты на должности — создание системы, в которой современные технологии позволят сохранить жизнь бойцов и эффективно уничтожать врага.

Сейчас смотрят

— Ставлю перед собой задачу построить структуру, в которой новейшие технологии помогут сохранить жизнь наших воинов и минуснуть количество живых врагов на территории Украины. Качественное планирование операций, подготовка личного состава к технологическому бою, собственные мастерские и центры разработок новых решений — все это должно стать движущей силой развития нашего объединения, — отметил Ласийчук.

Что известно о Евгении Ласийчуке

Евгений Ласийчук является кавалером орденов Богдана Хмельницкого II и III степеней.

В 2024 году ему было присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда за проявленное мужество, верность присяге и героизм во время боевых действий в войне с Россией.

До этого назначения он возглавлял 25 отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду — подразделение, которое отличилось в боях за Донецкую и Харьковскую области.

В феврале 2025 года, несмотря на превосходящие силы врага, 25-я под его командованием остановила наступление оккупантов в районе Покровской агломерации.

Друзі ДШВ

Друзі ДШВ – это сайт, на котором все могут донатить на нужды Десантно-штурмовых войск.

Проект создан для надежной и долгосрочной поддержки украинских воинов, которые будут эффективно выполнять боевые задачи, имея необходимые комплексы РЭБ, дроны и другое вооружение.

Также собственным примером можно показать, что украинская армия – это сильные и мотивированные воины.

Чтобы присоединиться к Десантно-штурмовым войскам, нужно оставить заявку на сайте и пройти предварительную подготовку.

Читайте также
Повысит устойчивость против РФ: как переход ВСУ на корпусную систему повлияет на фронт
військові мобілізація зсу армія

Фото: ДШВ ВСУ

Связанные темы:

Война в УкраинедшвВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь