Полковник Евгений Ласийчук возглавил 7-й корпус ДШВ: что о нем известно
Полковник Евгений Ласийчук стал новым командиром 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Евгений Ласийчук командир 7-го корпуса ДШВ
В составе вновь созданного 7-го корпуса ДШВ под руководством Ласийчука объединены:
- 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада;
- 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада;
- 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада;
- 77 отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада;
- 78 отдельный десантно-штурмовой полк.
— Десантник — это символ героизма, храбрости и отваги. Сегодня ДШВ должны действовать в соответствии с новыми условиями войны, которая становится все более технологичной. Использование автоматизированных систем ведения боя, ІТ-решений, а также дронов как отдельных боевых единиц является частью повседневной работы бригад на фронте, — подчеркнул командир 7-го корпуса.
Полковник также обозначил свои приоритеты на должности — создание системы, в которой современные технологии позволят сохранить жизнь бойцов и эффективно уничтожать врага.
— Ставлю перед собой задачу построить структуру, в которой новейшие технологии помогут сохранить жизнь наших воинов и минуснуть количество живых врагов на территории Украины. Качественное планирование операций, подготовка личного состава к технологическому бою, собственные мастерские и центры разработок новых решений — все это должно стать движущей силой развития нашего объединения, — отметил Ласийчук.
Что известно о Евгении Ласийчуке
Евгений Ласийчук является кавалером орденов Богдана Хмельницкого II и III степеней.
В 2024 году ему было присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда за проявленное мужество, верность присяге и героизм во время боевых действий в войне с Россией.
До этого назначения он возглавлял 25 отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду — подразделение, которое отличилось в боях за Донецкую и Харьковскую области.
В феврале 2025 года, несмотря на превосходящие силы врага, 25-я под его командованием остановила наступление оккупантов в районе Покровской агломерации.
Друзі ДШВ
Друзі ДШВ – это сайт, на котором все могут донатить на нужды Десантно-штурмовых войск.
Проект создан для надежной и долгосрочной поддержки украинских воинов, которые будут эффективно выполнять боевые задачи, имея необходимые комплексы РЭБ, дроны и другое вооружение.
Также собственным примером можно показать, что украинская армия – это сильные и мотивированные воины.
Чтобы присоединиться к Десантно-штурмовым войскам, нужно оставить заявку на сайте и пройти предварительную подготовку.
Фото: ДШВ ВСУ