Полковник Євген Ласійчук очолив 7-й корпус ДШВ: що про нього відомо

Полковник Євген Ласійчук став новим командиром 7-го корпусу Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Євген Ласійчук командир 7-го корпусу ДШВ

У складі новоствореного 7-го корпусу ДШВ під керівництвом Ласійчука об’єднані:

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;

79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада;

81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада;

77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада;

78 окремий десантно-штурмовий полк.

– Десантник – це символ героїзму, хоробрості та відваги. Сьогодні ДШВ мають діяти відповідно до нових умов війни, яка стає все більш технологічною. Використання автоматизованих систем ведення бою, ІТ-рішень, а також дронів як окремих бойових одиниць є частиною повсякденної роботи бригад на фронті, — підкреслив командир 7-го корпусу.

Полковник також окреслив свої пріоритети на посаді — створення системи, в якій сучасні технології дозволять зберегти життя бійців та ефективно знищувати ворога.

Зараз дивляться

– Ставлю перед собою задачу розбудувати структуру, у якій новітні технології допоможуть зберегти життя наших воїнів та мінуснути кількість живих ворогів на території України. Якісне планування операцій, підготовка особового складу до технологічного бою, власні майстерні та центри розробок нових рішень – все це має стати рушійною силою розвитку нашого об’єднання, — наголосив Ласійчук.

Що відомо про Євгена Ласійчука

Євген Ласійчук є кавалером орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів.

У 2024 році йому було присвоєно звання Героя України з врученням ордена Золота Зірка за виявлену мужність, вірність присязі та героїзм під час бойових дій у війні з Росією.

До цього призначення він очолював 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду — підрозділ, який відзначився в боях за Донеччину та Харківщину.

У лютому 2025 року, попри переважаючі сили ворога, 25-та під його командуванням зупинила наступ окупантів у районі Покровської агломерації.

Друзі ДШВ

Друзі ДШВ – це сайт, на якому всі можуть донатити на потреби Десантно-штурмових військ.

Проєкт створено для надійної та довгострокової підтримки українських воїнів, які ефективно виконуватимуть бойові завдання, маючи необхідні комплекси РЕБ, дрони та інше озброєння.

Також власним прикладом можна показати, що українська армія – це сильні та вмотивовані воїни.

Щоб долучитися до Десантно-штурмових військ, потрібно залишити заявку на сайті та пройти попередню підготовку.

Фото: ДШВ ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.