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Чтобы верили только в мифы Кремля: РФ хочет узаконить отключение мобильного интернета

Новини, телефон
Фото: Pexels

Россия рассматривает возможность узаконить массовое отключение мобильного интернета.

РФ планирует узаконить отключение мобильного интернета

Минцифры РФ обсуждает введение правил массового отключения мобильного интернета, сообщает Центр противодействия дезинформации.

По информации СМИ, речь идет о централизованной юридической базе, которая позволит быстро и законно блокировать мобильную связь на значительных территориях страны.

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В течение последних месяцев ограничения или даже полные отключения мобильного интернета регулярно осуществляются во многих регионах РФ. Количество и продолжительность отключений постоянно растет, — говорится в сообщении ЦПД.

Как отмечает ЦПД, установление четких правил позволит властям легитимизировать массовые блокировки связи и перевести это в системную практику. Операторы мобильной связи фактически будут обязаны отключать регионы по указанию из центра без каких-либо объяснений или судебных решений.

Таким образом, Кремль воплощает стратегию “цифровой автократии”. Под видом “защиты нацбезопасности” и “цифрового суверенитета” власти РФ изолируют население от мира и лишают доступа к альтернативным источникам информации. После этого гражданам останется только потреблять государственную пропаганду и верить в мифы Кремля, отмечают в ЦПД.

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