Аби вірили лише в міфи Кремля: РФ хоче узаконити відключення мобільного інтернету

Росія розглядає можливість узаконити масове відключення мобільного інтернету.

РФ планує узаконити відключення мобільного Інтернету

Мінцифри РФ обговорює запровадження правил масового відключення мобільного інтернету, повідомляє Центр протидії дезінформації.

За інформацією медіа, йдеться про централізовану юридичну базу, яка дасть змогу швидко й законно блокувати мобільний зв’язок на значних територіях країни.

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Протягом останніх місяців обмеження або й повні відключення мобільного інтернету регулярно здійснюються у багатьох регіонах РФ . Кількість і тривалість відключень постійно зростає, – йдеться у повідомленні ЦПД.

Як наголошує ЦПД, встановлення чітких правил дасть змогу владі легітимізувати масові блокування зв’язку і перевести це в системну практику. Оператори мобільного зв’язку фактично будуть зобов’язані відключати регіони за вказівкою з центру без жодних пояснень чи судових рішень.

У такий спосіб Кремль втілює стратегію “цифрової автократії”. Під виглядом “захисту нацбезпеки” та “цифрового суверенітету” влада РФ ізолює населення від світу та позбавляє доступу до альтернативних джерел інформації. Після цього громадянам залишиться лише споживати державну пропаганду й вірити у міфи Кремля, наголошують у ЦПД.

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