Первые шаги обновленного Кабмина: Зеленский провел совещание со Свириденко и Федоровым
На данный момент идет подготовка первых шагов обновленного правительства Украины и детализация задач на следующие шесть месяцев, сообщил президент Владимир Зеленский.
Зеленский провел совещание: что известно
Президент Украины провел совещание с первым вице-премьер-министром Украины – министром экономики Юлией Свириденко и вице-премьер-министром по инновациям Михаилом Федоровым.
– Готовим первые шаги обновленного правительства. Детализировали задачу на следующие шесть месяцев, — подчеркнул он.
Глава государства добавил, что главное – увеличить производство собственного оружия в Украине, полностью обеспечить контактирование необходимых объемов всех типов дронов для Сил обороны Украины.
К тому же, Зеленский подчеркнул важность проведения ощутимой дерегуляции и высвобождения внутреннего экономического потенциала нашей страны, а также обеспечения полного выполнения программ социальной поддержки украинцев.
Напомним, что Зеленский ранее предложил Свириденко возглавить правительство и вчера она рассказала, какие основные задачи поставлены перед Кабмином.
Свириденко проинформировала, что идет подготовка к взаимодействию с парламентом и представлению соответствующих правительственных шагов. Она отметила, что вскоре объявит предложения по кандидатурам членов правительства.