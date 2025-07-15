Первые шаги обновленного Кабмина: Зеленский провел совещание со Свириденко и Федоровым

На данный момент идет подготовка первых шагов обновленного правительства Украины и детализация задач на следующие шесть месяцев, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский провел совещание: что известно

Президент Украины провел совещание с первым вице-премьер-министром Украины – министром экономики Юлией Свириденко и вице-премьер-министром по инновациям Михаилом Федоровым.

– Готовим первые шаги обновленного правительства. Детализировали задачу на следующие шесть месяцев, — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что главное – увеличить производство собственного оружия в Украине, полностью обеспечить контактирование необходимых объемов всех типов дронов для Сил обороны Украины.

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К тому же, Зеленский подчеркнул важность проведения ощутимой дерегуляции и высвобождения внутреннего экономического потенциала нашей страны, а также обеспечения полного выполнения программ социальной поддержки украинцев.

Напомним, что Зеленский ранее предложил Свириденко возглавить правительство и вчера она рассказала, какие основные задачи поставлены перед Кабмином.

Свириденко проинформировала, что идет подготовка к взаимодействию с парламентом и представлению соответствующих правительственных шагов. Она отметила, что вскоре объявит предложения по кандидатурам членов правительства.

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