Перші кроки оновленого Кабміну: Зеленський провів нараду зі Свириденко та Федоровим

Наразі йде підготовка перших кроків оновленого уряду України та деталізація завдань на наступні шість місяців, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський провів нараду: що відомо

Президент України провів нараду з першою віцепрем’єр-міністеркою України – міністеркою економіки Юлією Свириденко та віцепрем’єр-міністром з інновацій Михайлом Федоровим.

– Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців, – наголосив він.

Голова держави наголосив, що головне – збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України.

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До того ж, Зеленський підкреслив важливість провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки українців. На нараді було визначено, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду.

Нагадаємо, що Зеленський раніше запропонував Свириденко очолити уряд і вчора вона розповіла, які основні завдання поставлені перед Кабміном.

Свириденко проінформувала, що триває підготовка до взаємодії з парламентом та представлення відповідних урядових кроків. Вона зазначила, що незабаром оголосить пропозиції щодо кандидатур членів уряду.

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