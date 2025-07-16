Законно ли расформирование Кабмина во время военного положения: объяснение эксперта

В преддверии запланированных на 16-17 июля изменений в Кабинете министров премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку. Сегодня Верховная Рада поддержала это решение. Можно ли расформировать Правительство во время военного положения – читайте в материале Фактов ICTV.

Расформирование Кабмина: законно ли это

В законе о правом режиме военного положения есть пункт, который отвечает на вопрос, законно ли расформировать Кабмин во время военного положения. И как отметил эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Андрей Магера, именно закон указывает на то, что полномочия Правительства не могут быть прекращены, пишет Громадське радіо.

В то же время, отмечает он, любой закон необходимо оценивать на предмет соответствия Конституции. Правительство, в отличие от парламента или президента, не является выборным органом власти. Его по определенной конституционной процедуре назначает Верховная Рада. Даже во время действия военного положения ни одно обстоятельство не должно трактоваться как такое, что ограничивает конституционные полномочия президента или парламента.

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– Мы знаем о том, что президент встречался с Юлией Свириденко и официально предложил ее возглавить правительство. Мы можем говорить здесь о юридической составляющей и политической составляющей, — отмечает он.

Как говорит эксперт, с юридической точки зрения есть определенная процедура. Сначала прекращаются полномочия одного состава Кабмина, а затем формируется новый состав Правительства.

– Но это не происходит так, что есть действующий состав Кабмина и действующий премьер-министр, а президент предлагает кому-то другому возглавить правительство. В случае, когда премьер подал заявление об отставке, которая влечет за собой отставку всего правительства, начинается процедура формирования нового состава Кабмина, — объясняет он.

Это должно происходить не по представлению или желанию президента, а по представлению парламентской коалиции, отмечает Магера.

— Поскольку у фракции Слуга народа конституционное большинство (более 250 депутатов), чисто формально они должны провести свое заседание, предложить кандидатуру, проголосовать за нее и вынести ее на рассмотрение президенту. На основе этого президент вносит представление в Верховную Раду о назначении премьер-министра. Вот такая конституционная процедура предусмотрена нашим основным законом, говорит он.

Эксперт добавляет, что глав МИД и Минобороны на рассмотрение Верховной Рады вносит президент, однако всех остальных членов Кабмина – будущий премьер-министр.

Поскольку Украина является парламентско-президентской республикой, то когда партия президента одерживает победу на выборах и абсолютное большинство мандатов, то должность премьера является технической, не субъектной. Такая ситуация в Украине с 2019 года.

— У президента есть не только большая власть в своих руках, но и большая ответственность. Он отвечает за любой состав правительства, сформированный его парламентской партией, — говорит он.

Что касается процедуры формирования правительства, то здесь прослеживается по меньшей мере один вопрос, интересный Конституционному Суду, отмечает Магера.

– Речь идет о вопросе конституционности положения закона о правовом режиме военного положения в части запрета прекращения полномочий Кабмина. Эта норма, по моему мнению, очевидно неконституционная, — говорит он.

Однако официальную позицию высказать относительно этого имеет право только единственный орган в Украине – это Конституционный Суд.

— Я как юрист могу видеть признаки неконституционности, однако категорическую формулировку этого вопроса может заявить только КС, — говорит эксперт.

Однако есть проблема, отмечает эксперт, на сегодняшний день из 18 предусмотренных судей КС работают только 12.

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