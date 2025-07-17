Юлия Свириденко официально возглавила обновленный Кабинет министров Украины. В четверг, 17 июля, Верховная Рада утвердила ее кандидатуру.

Юлия Свириденко — биография

Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове в семье служащих.

Ее отец работал в местном отделении Антимонопольного комитета Украины, а мать занимала должность в Черниговском областном совете.

В 2008 году она с отличием завершила обучение в Киевском торгово-экономическом университете, получив степень магистра по специальности Менеджмент антимонопольной деятельности.

В том же году Свириденко продолжила образование в аспирантуре Киевского национального торгово-экономического университета, выбрав направление Экономика и управление национальным хозяйством.

Юлия Свириденко — возраст

По информации из открытых источников, сейчас Юлии Свириденко — 39 лет.

Юлия Свириденко — карьера и профессиональный путь

Юлия Свириденко начала профессиональную деятельность в 2008 году, работая экономистом по финансовой работе в украинско-андоррском совместном предприятии АО АМП в Киеве.

Вскоре продолжила карьеру в Чернигове, занимая должность оценщика в междугороднем бюро технической инвентаризации, а также была заместителем директора киевской компании Эко-Втор.

В 2011 году она была назначена главой постоянного представительства города Чернигова в китайском городе Уси. Оно стало единственным официальным центром украинского города на территории КНР.

С 2015 года она начала работать в органах исполнительной власти на Черниговщине. Сначала возглавила Департамент экономического развития областной государственной администрации, вскоре стала первым заместителем главы ОГА, а с июля по декабрь 2018 года исполняла обязанности главы администрации.

В 2019 году Свириденко перешла в бизнес-сектор, где руководила предприятием Сидко Украина, которое занимается производством кормов для диких птиц и переработкой органической продукции.

С 29 сентября 2019 года она занимала должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В декабре того же года ее избрали главой правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Также Юлия Свириденко входила в состав делегации в Трехсторонней контактной группе, где представляла Украину в социально-экономической подгруппе.

В июле 2020 года ее назначили первым заместителем министра экономики. А уже 22 декабря того же года она стала заместителем руководителя Офиса президента Украины.

4 ноября 2021 года Верховная Рада поддержала ее назначение на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики.

17 июля 2025 года Юлия Свириденко стала премьер-министром, возглавив обновленное правительство.

Юлия Свириденко — семья

Муж Юлии Свириденко — Сергей Дерлеменко. Он возглавляет компании ДКС-Групп и ДИТЭЛ, которые работают в сферах строительства, ремонта, телекоммуникаций и обслуживания сетей связи.

В 2015 году он участвовал в выборах в Черниговский городской совет от политической партии Самопомощь, однако в состав депутатского корпуса не попал.

Юлия Свириденко — дети

По данным из открытых источников, супруги воспитывают дочь по имени София.

