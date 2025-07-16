Рада отправила в отставку весь Кабмин: когда выберут новых министров

В среду, 16 июля, Верховная Рада проголосовала за решение отправить в отставку весь Кабинет министров во главе с премьером Денисом Шмыгалем.

Отставка Кабмина – когда будут выбирать новое правительство

Отставка правительства была проголосована на заседании Верховной Рады голосами 261 народного депутата. Теперь все министры стали исполняющими обязанности до голосования за новый Кабинет министров, которое состоится завтра, 17 июля 2025 года.

Отметим, что Денис Шмыгаль возглавлял Кабмин более пяти лет. Это – рекордно долгий срок в истории независимой Украины.

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Ожидается, что Шмыгаль заменит действующего министра обороны Рустема Умерова. В качестве нового главы Минобороны, вероятно, он будет руководить переговорной группой с Российской Федерацией.

Как прошло голосование за отставку Кабмина

Согласно результатам голосования, против не выступил ни один депутат. Однако четверо народных избранников воздержались, а еще 55 нардепов – не проголосовали.

Депутат Ярослав Железняк сообщил, что увольнение правительства Шмыгаля произошло без присутствия президента Владимира Зеленского.

Как будут выбирать новый Кабинет министров

В соответствии с Законом о Кабинете Министров Украины новое правительство будет формироваться следующим образом:

По представлению президента Владимира Зеленского Верховная Рада изберет нового премьер-министра (известно, что на эту должность украинский глава государства предлагает вице-премьера Юлию Свириденко);

Новый премьер предложит от себя кандидатуры на должности министров (за исключением министра обороны и главы МИД – их должен предлагать президент).

Напомним, 15 июля Владимир Зеленский провел совещание с вероятным следующим премьер-министром Украины Юлией Свириденко и вице-премьер-министром по инновациям Михаилом Федоровым.

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