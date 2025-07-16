Рада відправила у відставку весь Кабмін: коли оберуть нових міністрів

У середу, 16 липня, Верховна Рада проголосувала за рішення відправити у відставку весь Кабінет міністрів на чолі з прем’єром Денисом Шмигалем.

Відставка Кабміну – коли обиратимуть новий уряд

Відставка уряду була проголосована на засіданні Верховної Ради голосами 261 народного депутата. Тепер усі міністри стали виконувачами обов’язків до голосування за новий Кабінет міністрів, яке відбудеться завтра, 17 липня 2025 року.

Зазначимо, що Денис Шмигаль очолював Кабмін більше ніж п’ять років. Це рекордно довгий термін в історії незалежної України.

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Очікується, що Шмигаль замінить чинного міністра оборони Рустема Умєрова. У ролі нового очільника Міноборони, ймовірно, він керуватиме переговорною групою з Російською Федерацією.

Як пройшло голосування за відставку Кабміну

Згідно з результатами голосування, проти не виступив жоден депутат. Проте четверо народних обранців утримались, а ще 55 нардепів – не проголосували.

Депутат Ярослав Железняк повідомив, що звільнення уряду Шмигаля відбулося без присутності президента Володимира Зеленського.

Як обиратимуть новий Кабінет міністрів

Відповідно до Закону про Кабінет Міністрів України новий уряд буде формуватись так:

За поданням президента Володимира Зеленського Верховна Рада обере нового прем’єр-міністра (відомо, що на цю посаду український очільник пропонує віцепрем’єрку Юлію Свириденко);

Нова прем’єрка запропонує від себе кандидатури на посади міністрів (за винятком міністра оборони та очільника МЗС – їх має пропонувати президент).

Нагадаємо, 15 липня Володимир Зеленський провів нараду з ймовірно наступною прем’єркою України Юлією Свириденко та віцепрем’єр-міністром з інновацій Михайлом Федоровим.

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