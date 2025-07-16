Рада поддержала отставку Шмыгаля с должности премьер-министра

Верховная Рада на пленарном заседании 16 июля голосами 261 народного депутата поддержала заявление Дениса Шмыгаля об увольнении с должности премьер-министра Украины.

Отставка Шмыгаля

Отметим, что против не проголосовал ни один депутат, воздержались четверо, а не голосовали 55 нардепов. Сейчас все министры стали исполняющими обязанности, нового премьер-министра выберут завтра, 17 июля.

Накануне Денис Шмыгаль, который занимал пост главы правительства с 4 марта 2020 года, написал заявление об отставке.

Сейчас смотрят

Накануне Денис Шмыгаль, который занимал должность главы правительства с 4 марта 2020 года, написал заявление об отставке.

В новом правительстве он станет министром обороны вместо Рустема Умерова, которого рассматривают как главного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в США.

После голосования Кабмин продолжает выполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Ранее нардеп Ярослав Железняк объяснял, что сегодня состоится заседание фракции Слуги народа, далее они должны внести кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра.

По его словам, голосование за нового премьера и состав правительства состоится уже завтра, 17 июля.

14 июля президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить Кабинет министров и подчеркнул, что ожидает программу действий нового правительства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.