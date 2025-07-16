Во Львовской области разоблачили схему незаконного ввоза авто под видом гуманитарки для ВСУ

Пограничники совместно с правоохранителями разоблачили масштабную схему нелегального ввоза автомобилей в Украину под прикрытием гуманитарной помощи для Вооруженных сил.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Вместо фронта — на рынок: как под видом гуманитарки продавали авто

Группа лиц, в сговоре с руководителем одной из благотворительных организаций, систематически ввозила в Украину транспортные средства как “гуманитарку”, не платя налогов и сборов. Зато авто выставляли на продажу, зарабатывая на этом.

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Как работала схема:

Автомобили декларировали как помощь военным.

Вместо реальной передачи в ВСУ машины продавали.

Продажа происходила через интернет-платформы, Telegram-каналы, соцсети (Instagram, Facebook) и через личные знакомства.

Для конспирации злоумышленники пользовались временными SIM-картами, договаривались с клиентами лично.

За 2025 год таким образом было ввезено более 300 автомобилей.

Во время обысков в Киеве, Львове и трех областях изъяли:

почти 94 тыс. долларов США,

17 тыс. евро,

1,7 млн грн,

5 автомобилей,

документы, криптокошельки, технику.

Организаторам готовят подозрение по ч. 3 ст. 201-4 УК — контрабанда подакцизных товаров.

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