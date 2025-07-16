Укр Рус
Укр Рус
Популярные
У каждого дипломата есть ротационный цикл: Сибига подтвердил замену посла Украины в США
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Брижит Макрон публично проигнорировала мужа во время визита в Великобританию
Как принимали Декларацию о государственном суверенитете Украины
Смерть 18-летней Марии Бугаевой в Италии: в МИД назвали вероятную причину
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
2 мин.

Во Львовской области разоблачили схему незаконного ввоза авто под видом гуманитарки для ВСУ

викриття схеми
Фото: Госпогранслужба

Пограничники совместно с правоохранителями разоблачили масштабную схему нелегального ввоза автомобилей в Украину под прикрытием гуманитарной помощи для Вооруженных сил.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Вместо фронта — на рынок: как под видом гуманитарки продавали авто

Группа лиц, в сговоре с руководителем одной из благотворительных организаций, систематически ввозила в Украину транспортные средства как “гуманитарку”, не платя налогов и сборов. Зато авто выставляли на продажу, зарабатывая на этом.

Сейчас смотрят

Как работала схема:

  • Автомобили декларировали как помощь военным.
  • Вместо реальной передачи в ВСУ машины продавали.
  • Продажа происходила через интернет-платформы, Telegram-каналы, соцсети (Instagram, Facebook) и через личные знакомства.
  • Для конспирации злоумышленники пользовались временными SIM-картами, договаривались с клиентами лично.

За 2025 год таким образом было ввезено более 300 автомобилей.

Во время обысков в Киеве, Львове и трех областях изъяли:

  • почти 94 тыс. долларов США,
  • 17 тыс. евро,
  • 1,7 млн грн,
  • 5 автомобилей,
  • документы, криптокошельки, технику.

Организаторам готовят подозрение по ч. 3 ст. 201-4 УК — контрабанда подакцизных товаров.

Читайте также
Схема по закупке древесины: полковника ВСУ подозревают в растрате почти 3 млн грн
полковник ЗСУ розтрата держбюджет

Связанные темы:

авто з європиГоспогранслужбаконтрабанда
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь