Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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Во Львовской области разоблачили схему незаконного ввоза авто под видом гуманитарки для ВСУ
Пограничники совместно с правоохранителями разоблачили масштабную схему нелегального ввоза автомобилей в Украину под прикрытием гуманитарной помощи для Вооруженных сил.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Вместо фронта — на рынок: как под видом гуманитарки продавали авто
Группа лиц, в сговоре с руководителем одной из благотворительных организаций, систематически ввозила в Украину транспортные средства как “гуманитарку”, не платя налогов и сборов. Зато авто выставляли на продажу, зарабатывая на этом.
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Как работала схема:
- Автомобили декларировали как помощь военным.
- Вместо реальной передачи в ВСУ машины продавали.
- Продажа происходила через интернет-платформы, Telegram-каналы, соцсети (Instagram, Facebook) и через личные знакомства.
- Для конспирации злоумышленники пользовались временными SIM-картами, договаривались с клиентами лично.
За 2025 год таким образом было ввезено более 300 автомобилей.
Во время обысков в Киеве, Львове и трех областях изъяли:
- почти 94 тыс. долларов США,
- 17 тыс. евро,
- 1,7 млн грн,
- 5 автомобилей,
- документы, криптокошельки, технику.
Организаторам готовят подозрение по ч. 3 ст. 201-4 УК — контрабанда подакцизных товаров.
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