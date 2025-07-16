У Львівській області викрили схему незаконного ввезення авто під виглядом гуманітарки для ЗСУ

Прикордонники спільно з правоохоронцями викрили масштабну схему нелегального ввезення автомобілів в Україну під прикриттям гуманітарної допомоги для Збройних сил.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Замість фронту – на ринок: як під виглядом гуманітарки продавали авто

Група осіб, у змові з керівником однієї з благодійних організацій, систематично ввозила в Україну транспортні засоби як “гуманітарку”, не сплачуючи податків і зборів. Натомість авто виставляли на продаж, заробляючи на цьому.

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Як працювала схема:

Автомобілі декларували як допомогу військовим.

Замість реальної передачі в ЗСУ машини продавали.

Продаж відбувався через інтернет-платформи, Telegram-канали, соцмережі (Instagram, Facebook) і через особисті знайомства.

Для конспірації зловмисники користувалися тимчасовими SIM-картами, домовлялися з клієнтами особисто.

За 2025 рік у такий спосіб було ввезено понад 300 автомобілів.

Під час обшуків у Києві, Львові та трьох областях вилучили:

майже 94 тис. доларів США,

17 тис. євро,

1,7 млн грн,

5 автомобілів,

документи, криптогаманці, техніку.

Організаторам готують підозру за ч. 3 ст. 201-4 ККУ – контрабанда підакцизних товарів.

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