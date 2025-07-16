Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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У Львівській області викрили схему незаконного ввезення авто під виглядом гуманітарки для ЗСУ
Прикордонники спільно з правоохоронцями викрили масштабну схему нелегального ввезення автомобілів в Україну під прикриттям гуманітарної допомоги для Збройних сил.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Замість фронту – на ринок: як під виглядом гуманітарки продавали авто
Група осіб, у змові з керівником однієї з благодійних організацій, систематично ввозила в Україну транспортні засоби як “гуманітарку”, не сплачуючи податків і зборів. Натомість авто виставляли на продаж, заробляючи на цьому.
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Як працювала схема:
- Автомобілі декларували як допомогу військовим.
- Замість реальної передачі в ЗСУ машини продавали.
- Продаж відбувався через інтернет-платформи, Telegram-канали, соцмережі (Instagram, Facebook) і через особисті знайомства.
- Для конспірації зловмисники користувалися тимчасовими SIM-картами, домовлялися з клієнтами особисто.
За 2025 рік у такий спосіб було ввезено понад 300 автомобілів.
Під час обшуків у Києві, Львові та трьох областях вилучили:
- майже 94 тис. доларів США,
- 17 тис. євро,
- 1,7 млн грн,
- 5 автомобілів,
- документи, криптогаманці, техніку.
Організаторам готують підозру за ч. 3 ст. 201-4 ККУ – контрабанда підакцизних товарів.
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