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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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У Львівській області викрили схему незаконного ввезення авто під виглядом гуманітарки для ЗСУ

викриття схеми
Фото: Держприкордонслужба

Прикордонники спільно з правоохоронцями викрили масштабну схему нелегального ввезення автомобілів в Україну під прикриттям гуманітарної допомоги для Збройних сил.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Замість фронту – на ринок: як під виглядом гуманітарки продавали авто

Група осіб, у змові з керівником однієї з благодійних організацій, систематично ввозила в Україну транспортні засоби як “гуманітарку”, не сплачуючи податків і зборів. Натомість авто виставляли на продаж, заробляючи на цьому.

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Як працювала схема:

  • Автомобілі декларували як допомогу військовим.
  • Замість реальної передачі в ЗСУ машини продавали.
  • Продаж відбувався через інтернет-платформи, Telegram-канали, соцмережі (Instagram, Facebook) і через особисті знайомства.
  • Для конспірації зловмисники користувалися тимчасовими SIM-картами, домовлялися з клієнтами особисто.

За 2025 рік у такий спосіб було ввезено понад 300 автомобілів.

Під час обшуків у Києві, Львові та трьох областях вилучили:

  • майже 94 тис. доларів США,
  • 17 тис. євро,
  • 1,7 млн грн,
  • 5 автомобілів,
  • документи, криптогаманці, техніку.

Організаторам готують підозру за ч. 3 ст. 201-4 ККУ – контрабанда підакцизних товарів.

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