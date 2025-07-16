Укрытия в Черновцах: карта защитных сооружений города

В последнее время обстрелы на территории Украины участились, поэтому важно знать, где найти укрытие в Черновцах и как им пользоваться. Безопасное место рядом — это залог сохранения жизни в случае обстрелов. Именно поэтому в городе создана большая сеть убежищ и укрытий, информация о которых собрана в интерактивной карте укрытий Черновцы.

Где искать ближайшие укрытия в Черновцах, читайте в нашем материале.

Количество и типы укрытий в Черновцах

На сегодня в городе насчитывается 164 укрытия различных типов. Это противорадиационные укрытия, хранилища, подвальные и цокольные помещения, а также подземные паркинги. Карту укрытий в Черновцах можно найти здесь.

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Вся эта информация доступна на официальном портале городского совета в виде перечня защитных сооружений Черновцы. Каждый желающий может подробно ознакомиться с адресами и расположением укрытий.

Кроме официальной карты, актуальную информацию об укрытиях в Черновцах можно найти также на сайте Черновицкой областной военной администрации.

Часть укрытий, а именно 46 объектов, обслуживает коммунальное предприятие Мистосервис. Это предприятие отвечает за техническое состояние сооружений, обеспечение электроснабжения и водоснабжения.

На каждом объекте, который обслуживает Мистосервис, размещена информационная табличка с контактными данными, которые можно использовать в случае необходимости.

Режим работы укрытий и правила пользования

В мирное время все укрытия в Черновцах закрыты, чтобы предотвратить акты вандализма и кражи. Открывают их только во время воздушной тревоги. Если во время сигнала укрытие остается закрытым, следует немедленно обратиться на круглосуточную горячую линию по номерам 15-80 или 050-222-15-80, чтобы узнать о возможности доступа.

Во время воздушной тревоги городские власти настоятельно рекомендуют пользоваться ближайшими доступными укрытиями Черновцов, не игнорируя предупредительные сигналы. Особое внимание стоит уделять людям, которые самостоятельно не могут добраться до убежища, и при необходимости помогать им.

Как пользоваться интерактивной картой укрытий Черновцов

Интерактивная карта укрытий Черновцов — это удобный инструмент для каждого жителя и гостя города. Она позволяет не только увидеть расположение ближайших хранилищ, но и получить подробную информацию об их типе, состоянии, условиях пользования.

Пользоваться картой просто, ведь нужно только зайти на официальный геопортал Черновицкого городского совета или посетить соответствующий раздел на сайте городского совета.

Как пользоваться картой:

На левой панели выберите пункт Защитные сооружения гражданской защиты. Они появятся на карте как специальные отметки.

Вверху страницы есть строка поиска, именно туда можно ввести свой адрес (улица, номер дома).

Или воспользоваться картой вручную. Стоит приблизить нужный район и посмотреть, какие укрытия есть рядом. Каждое укрытие обозначено маркером, на который можно нажать.

После нажатия на маркер откроется окно с описанием: адрес, тип укрытия (хранилище, подвал, паркинг и т.д.), возможное количество человек и иногда контактное лицо или учреждение, которое отвечает за объект.

При необходимости распечатайте карту или сохраните скриншот, чтобы иметь ее под рукой когда исчезнет интернет.

Кроме официальных учреждений, волонтеры Черновцов активно проверяют состояние укрытий и готовы оказать поддержку в случае необходимости. Их контакты доступны для граждан, которые хотят оперативно получить помощь или информацию.

Что стоит брать с собой в укрытие

Перед тем как идти в укрытие Черновцов, необходимо позаботиться о базовых вещах: документы, лекарства, воду и продукты, которые долго хранятся, фонарик с запасными батарейками, теплые вещи и средства личной гигиены.

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