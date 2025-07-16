Укриття у Чернівцях: карта захисних споруд міста

Останнім часом обстріли на території України почастішали, тому важливо знати, де знайти укриття у Чернівцях та як ним користуватися. Безпечне місце поруч – це запорука збереження життя в разі обстрілів. Саме тому у місті створено велику мережу сховищ та укриттів, інформація про які зібрана в інтерактивній мапі укриттів Чернівці.

Де шукати найближчі укриття у Чернівцях, читайте в нашому матеріалі.

Кількість та типи укриттів у Чернівцях

На сьогодні у місті нараховується 164 укриття різних типів. Це протирадіаційні укриття, сховища, підвальні та цокольні приміщення, а також підземні паркінги. Карту укриттів у Чернівцях можна знайти тут.

Зараз дивляться

Вся ця інформація доступна на офіційному порталі міської ради у вигляді переліку захисних споруд Чернівці. Кожен охочий може детально ознайомитися з адресами та розташуванням укриттів.

Окрім офіційної карти, актуальну інформацію про укриття у Чернівцях можна знайти також на сайті Чернівецької обласної військової адміністрації.

Частину укриттів, а саме 46 об’єктів, обслуговує комунальне підприємство Містосервіс. Це підприємство відповідає за технічний стан споруд, забезпечення електропостачання та водопостачання.

На кожному об’єкті, який обслуговує Містосервіс, розміщена інформаційна табличка з контактними даними, які можна використати у разі потреби.

Режим роботи укриттів і правила користування

У мирний час всі укриття у Чернівцях зачинені, аби запобігти актам вандалізму та крадіжкам. Відчиняють їх лише під час повітряної тривоги. Якщо під час сигналу укриття залишається закритим, варто негайно звернутися на цілодобову гарячу лінію за номерами 15-80 або 050-222-15-80, щоб дізнатися про можливість доступу.

Під час повітряної тривоги міська влада наполегливо рекомендує користуватися найближчими доступними укриттями Чернівців, не ігноруючи попереджувальні сигнали. Особливу увагу варто приділяти людям, які самостійно не можуть дістатися до сховища, і при необхідності допомагати їм.

Як користуватися інтерактивною картою укриттів Чернівців

Інтерактивна мапа укриттів Чернівців – це зручний інструмент для кожного жителя та гостя міста. Вона дозволяє не тільки побачити розташування найближчих сховищ, а й отримати детальну інформацію про їх тип, стан, умови користування.

Користуватися картою просто, адже потрібно лише зайти на офіційний геопортал Чернівецької міської ради або відвідати відповідний розділ на сайті міської ради.

Як користуватися картою:

На лівій панелі оберіть пункт Захисні споруди цивільного захисту. Вони з’являться на мапі як спеціальні позначки.

Угорі сторінки є рядок пошуку, саме туди можна ввести свою адресу (вулиця, номер будинку).

Або скористатися мапою вручну. Варто наблизити потрібний район і подивитися, які укриття є поруч. Кожне укриття позначене маркером, на який можна натиснути.

Після натискання на маркер відкриється вікно з описом: адреса, тип укриття (сховище, підвал, паркінг тощо), можлива кількість осіб та іноді контактна особа або установа, яка відповідає за об’єкт.

За потреби роздрукуйте карту або збережіть скриншот, щоб мати її під рукою коли зникне інтернет.

Крім офіційних установ, волонтери Чернівців активно перевіряють стан укриттів і готові надати підтримку у разі потреби. Їх контакти доступні для громадян, які хочуть оперативно отримати допомогу або інформацію.

Що варто брати з собою до укриття

Перед тим як йти до укриття Чернівців, необхідно подбати про базові речі: документи, ліки, воду та продукти, які довго зберігаються, ліхтарик із запасними батарейками, теплі речі та засоби особистої гігієни.

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