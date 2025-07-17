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Марина Мелехова, редактор ленты
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В приложении Резерв+ добавят отсрочки для новых категорий украинцев

Резерв+
Фото: Минобороны

В приложении Резерв+ планируют запустить отсрочки для новых категорий граждан.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Украины Екатерина Черногоренко.

Отсрочка Резерв+: что известно

Министерство обороны Украины продолжает цифровизацию процесса бронирования и дает возможность оформить отсрочку через Резерв+.

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  • В конце июля-начале августа новая услуга будет доступна:
    научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам высшего и профессионального образования — если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;
  • лицам, имеющим мужа или жену с инвалидностью I или II группы — если такой статус подтверждается в реестрах Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС.

– Понимаю, как важно сейчас иметь возможность оформить отсрочку онлайн — без лишних очередей и привязки к ТЦК. Поэтому работаем над тем, чтобы как можно быстрее расширить сервис и для других категорий, – отметила Черногоренко.

По ее словам, следующий шаг — отсрочки для семей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью.

Как оформить отсрочку

Для этого нажать на три точки на главном экране приложения Резерв+, выбрать пункт Подать запрос на отсрочку, а затем выбрать соответствующую категорию. Впоследствии пользователь получит уведомление с результатом.

Если данных в реестре не найдено, стоит обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства и предоставить оригинал первичного документа о подтверждении инвалидности и документ, удостоверяющий личность.

Напомним, что отсрочку Резерв+ запустили осенью прошлого года для людей с инвалидностью с пенсионным удостоверением ПФУ, студентов, аспирантов и докторантов, а также родителей, имеющих троих детей до 18 лет в совместном браке.

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