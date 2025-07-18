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Хакеры ГУР атаковали серверы российского Газпрома — источники
Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины 17 июля атаковали IТ-системы Газпрома — уничтожены большие объемы данных, резервные копии, базы дочерних компаний, а также аналитика трубопроводов и технических систем.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники в украинской разведке.
Кибератака на IТ-системы российского Газпрома: что известно
По словам собеседников, в результате кибератаки также повреждены серверы Газпрома, в том числе отвечающие за управление инфраструктурой.
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Как результат — более 20 тыс. администраторов потеряли доступ к системам компании.
Что было уничтожено специалистами ГУР:
- резервные копии информационной системы Газпрома;
- базы данных около 390 дочерних структур российского газового монополиста;
- данные с серверов 1С — 10 мощных кластеров, содержащих договоры, приказы, распоряжения;
- вспомогательные системы: защита данных, контроль серверов, администрирование и т. п.;
- аналитические базы трубопроводов, клапанов, датчиков, насосов, а также серверы SCADA, которые управляют технической инфраструктурой;
- операционные системы на доступных серверах, а также поврежден BIOS — серверы не включаются и требуют физического ремонта.
Кроме этого, хакеры установили на серверы специальное программное обеспечение, которое продолжит уничтожать данные.
Источник: Суспільне
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