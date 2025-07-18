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2 мин.

Хакеры ГУР атаковали серверы российского Газпрома — источники

газпром
Фото: Depositphotos

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины 17 июля атаковали IТ-системы Газпрома — уничтожены большие объемы данных, резервные копии, базы дочерних компаний, а также аналитика трубопроводов и технических систем.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники в украинской разведке.

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По словам собеседников, в результате кибератаки также повреждены серверы Газпрома, в том числе отвечающие за управление инфраструктурой.

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Как результат — более 20 тыс. администраторов потеряли доступ к системам компании.

Что было уничтожено специалистами ГУР:

  • резервные копии информационной системы Газпрома;
  • базы данных около 390 дочерних структур российского газового монополиста;
  • данные с серверов 1С — 10 мощных кластеров, содержащих договоры, приказы, распоряжения;
  • вспомогательные системы: защита данных, контроль серверов, администрирование и т. п.;
  • аналитические базы трубопроводов, клапанов, датчиков, насосов, а также серверы SCADA, которые управляют технической инфраструктурой;
  • операционные системы на доступных серверах, а также поврежден BIOS — серверы не включаются и требуют физического ремонта.

Кроме этого, хакеры установили на серверы специальное программное обеспечение, которое продолжит уничтожать данные.

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Источник: Суспільне

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