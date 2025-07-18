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Хакери ГУР атакували сервери російського Газпрому – джерела
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України 17 липня атакували ІТ-системи Газпрому – знищено великі обсяги даних, резервні копії, бази дочірніх компаній, а також аналітику трубопроводів і технічних систем.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в українській розвідці.
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За словами співрозмовників, внаслідок кібератки також пошкоджено сервери Газпрому, зокрема ті, що відповідають за керування інфраструктурою.
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Як результат – понад 20 тис. адміністраторів втратили доступ до систем компанії.
Що було знищено фахівцями ГУР:
- резервні копії інформаційної системи Газпрому;
- бази даних близько 390 дочірніх структур російського газового монополіста;
- дані з серверів 1С — 10 потужних кластерів, що містили договори, накази, розпорядження;
- допоміжні системи: захист даних, контроль серверів, адміністрування тощо;
- аналітичні бази трубопроводів, клапанів, датчиків, помп, а також сервери SCADA, які керують технічною інфраструктурою;
- операційні системи на доступних серверах, а також пошкоджено BIOS — сервери не вмикаються і потребують фізичного ремонту.
Окрім цього, хакери встановили на сервери спеціальне програмне забезпечення, яке продовжить знищувати дані.
Джерело: Суспільне
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