Хакери ГУР атакували сервери російського Газпрому – джерела

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України 17 липня атакували ІТ-системи Газпрому – знищено великі обсяги даних, резервні копії, бази дочірніх компаній, а також аналітику трубопроводів і технічних систем.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в українській розвідці.

Кібератака на IТ-системи російського Газпрому: що відомо

За словами співрозмовників, внаслідок кібератки також пошкоджено сервери Газпрому, зокрема ті, що відповідають за керування інфраструктурою.

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Як результат – понад 20 тис. адміністраторів втратили доступ до систем компанії.

Що було знищено фахівцями ГУР:

резервні копії інформаційної системи Газпрому;

бази даних близько 390 дочірніх структур російського газового монополіста;

дані з серверів 1С — 10 потужних кластерів, що містили договори, накази, розпорядження;

допоміжні системи: захист даних, контроль серверів, адміністрування тощо;

аналітичні бази трубопроводів, клапанів, датчиків, помп, а також сервери SCADA, які керують технічною інфраструктурою;

операційні системи на доступних серверах, а також пошкоджено BIOS — сервери не вмикаються і потребують фізичного ремонту.

Окрім цього, хакери встановили на сервери спеціальне програмне забезпечення, яке продовжить знищувати дані.

Джерело : Суспільне

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