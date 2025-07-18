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Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Хакери ГУР атакували сервери російського Газпрому – джерела

газпром
Фото: Depositphotos

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України 17 липня атакували ІТ-системи Газпрому – знищено великі обсяги даних, резервні копії, бази дочірніх компаній, а також аналітику трубопроводів і технічних систем.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в українській розвідці.

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За словами співрозмовників, внаслідок кібератки також пошкоджено сервери Газпрому, зокрема ті, що відповідають за керування інфраструктурою.

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Як результат – понад 20 тис. адміністраторів втратили доступ до систем компанії.

Що було знищено фахівцями ГУР:

  • резервні копії інформаційної системи Газпрому;
  • бази даних близько 390 дочірніх структур російського газового монополіста;
  • дані з серверів 1С — 10 потужних кластерів, що містили договори, накази, розпорядження;
  • допоміжні системи: захист даних, контроль серверів, адміністрування тощо;
  • аналітичні бази трубопроводів, клапанів, датчиків, помп, а також сервери SCADA, які керують технічною інфраструктурою;
  • операційні системи на доступних серверах, а також пошкоджено BIOS — сервери не вмикаються і потребують фізичного ремонту.

Окрім цього, хакери встановили на сервери спеціальне програмне забезпечення, яке продовжить знищувати дані.

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Джерело: Суспільне

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