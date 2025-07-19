РФ атаковала Украину 344 дронами и 35 ракетами: сколько целей уничтожено
В ходе ночной атаки Украину россияне обстреляли 379 средствами воздушного нападения.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину началась с 19:30 18 июля.
С тех пор российские оккупанты запустили:
- 344 ударных БпЛА типа Shahed и дрона-имитатора разных типов (около 200 из них – это Шахеды; запущены из Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска);
- 12 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (запущены из Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ и временно оккупированного Крыма);
- восемь крылатых ракет Искандер-К (запущены из российского Миллерова);
- 15 крылатых ракет Х-101 (запущены из воздушного пространства Саратовской области РФ).
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 208 средств воздушного нападения противника:
- 185 ударных БпЛА типа Shahed;
- семь баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- семь крылатых ракет Искандер-К;
- девять крылатых ракет Х-101
Кроме того, семь крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей, поскольку были локационно потеряны/приглушены средствами РЭБ.
Зафиксировано попадание пяти ракет и 30 ударных БпЛА в 12 локациях, сбитые цели упали на семи локациях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 242-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.