РФ атаковала Украину 344 дронами и 35 ракетами: сколько целей уничтожено

В ходе ночной атаки Украину россияне обстреляли 379 средствами воздушного нападения.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась с 19:30 18 июля.

С тех пор российские оккупанты запустили:

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344 ударных БпЛА типа Shahed и дрона-имитатора разных типов (около 200 из них – это Шахеды; запущены из Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска);

12 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (запущены из Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ и временно оккупированного Крыма);

восемь крылатых ракет Искандер-К (запущены из российского Миллерова);

15 крылатых ракет Х-101 (запущены из воздушного пространства Саратовской области РФ).

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 208 средств воздушного нападения противника:

185 ударных БпЛА типа Shahed;

семь баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

семь крылатых ракет Искандер-К;

девять крылатых ракет Х-101

Кроме того, семь крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей, поскольку были локационно потеряны/приглушены средствами РЭБ.

Зафиксировано попадание пяти ракет и 30 ударных БпЛА в 12 локациях, сбитые цели упали на семи локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 242-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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