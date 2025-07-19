РФ атакувала Україну 344 дронами та 35 ракетами: скільки цілей знищено
Під час нічної атаки Україну росіяни обстріляли 379 засобами повітряного нападу.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну почалася з 19:30 18 липня.
З того часу російські окупанти запустили:
- 344 ударні БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів (близько 200 з них – це Шахеди, запущені з Брянська, Курська, Орла, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська);
- 12 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (запцщені з Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ та тимчасово окупованого Криму);
- вісім крилатих ракет Іскандер-К (запущені з російського Міллєрово);
- 15 крилатих ракет Х-101 (запущені з повітряного простору Саратовської області РФ).
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 208 засобів повітряного нападу противника:
- 185 ударних БпЛА типу Shahed;
- сім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- сім крилатих ракет Іскандер-К;
- дев’ять крилатих ракет Х-101.
Крім того, сім крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей, оскільки були локаційно втрачені/приглушені засобами РЕБ.
Зафіксовано влучання п’яти ракет та 30 ударних БпЛА у 12 локаціях, збиті цілі впали на семи локаціях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 242-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.