Карта боевых действий на 21 июля 2025 — ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 177 боевых столкновений.

Такие данные 21 июля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Карты боевых действий в Украине на 21 июля 2025

Ситуация в Украине на 21 июля 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 21 боестолкновение. Кроме того, враг нанес 8 авиационных ударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также совершил 323 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Строевка, Липцы и Старица.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Мир, Торское, Серебрянка, Редкодуб, Грековка, Шандриголовое, Карповка, Колодязи, Белогоровка, Григорьевка.

На Северском направлении наши защитники отбили три штурма оккупационных войск вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак вблизи Дилиевки, Торецка и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Ореховое, Шевченко, Муравка, Дачное, Мирноград, Зверево, Муравка, Алексеевка и в направлении Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 16 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Шевченко, Запорожье, Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Воскресенка, Вольное Поле, Темировка, Зеленое Поле и в направлении Малиевки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи Каменского.

На Приднепровском направлении произошло шесть боестолкновений с противником.

Потери врага на 21 июля 2025

личного состава около (+1 040) человек;

танков — 11 035 (+3) ед;

боевых бронированных машин — 23 021 (+9) ед;

артиллерийских систем — 30 583 (+52) ед;

РСЗО — 1 443 (+1) ед;

средства ПВО — 1 198 ед;

самолетов — 421 ед;

вертолетов — 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 46 982 (+270);

крылатые ракеты — 3 515 (+23);

корабли / катера — 28;

подводные лодки — 1;

автомобильная техника и автоцистерны — 55 727 (+121);

специальная техника — 3 932.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 244-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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