Карта бойових дій на 21 липня 2025 – ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 154 бойових зіткнення.

Такі дані 21 липня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 21 липня 2025

Ситуація в Україні на 21 липня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, скинув 12 керованих бомб, здійснив 356 артилерійських обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка, Строївка та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Шандриголове, Торське та в напрямку Серебрянки.

На Сіверському напрямку, у районах Виїмки, Верхньокам’янського, Федорівки та Григорівки, противник шість разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення у районах Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Катеринівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Володимирівка, Новоторецьке, Дачне, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограду, Філії.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Ялта, Мирне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, Зелене Поле, Темирівка, Піддубне та Новопіль..

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз здійснював безуспішні штурмові дії в бік Малинівки.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення, ворог намагався просунутись у напрямку Придніпровського.

Втрати ворога на 21 липня 2025

особового складу близько 1043160 (+1170) осіб;

танків – 11037 (+2);

бойових броньованих машин – 23028 (+7);

артилерійських систем – 30637 (+54);

РСЗВ – 1444 (+1);

засоби ППО – 1199 (+1);

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47181 (+199);

крилаті ракети – 3515;

кораблі / катери – 28;

підводні човни – 1;

автомобільна техніка та автоцистерни – 55859 (+132);

спеціальна техніка – 3934 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 244-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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