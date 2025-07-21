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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
5 хв.

Карта бойових дій на 21 липня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 154 бойових зіткнення.

Такі дані 21 липня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 21 липня 2025

карта бойових дій на 21 липня 2025
Фото: ISW
карта бойових дій на 21 липня 2025
Фото: ISW
карта бойових дій на 21 липня 2025
Фото: ISW
карта бойових дій на 21 липня 2025
Фото: ISW
карта бойових дій на 21 липня 2025
Фото: ISW
Фото: ISW
карта бойових дій на 21 липня 2025
Фото: ISW
карта бойових дій на 21 липня 2025
Фото: ISW
карта бойових дій на 21 липня 2025
Фото: ISW
карта бойових дій на 21 липня 2025
карта бойових дій на 21 липня 2025
карта бойових дій на 21 липня 2025
карта бойових дій на 21 липня 2025
карта бойових дій на 21 липня 2025
карта бойових дій на 21 липня 2025
карта бойових дій на 21 липня 2025
карта бойових дій на 21 липня 2025

Ситуація в Україні на 21 липня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, скинув 12 керованих бомб, здійснив 356 артилерійських обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка, Строївка та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Шандриголове, Торське та в напрямку Серебрянки.

На Сіверському напрямку, у районах Виїмки, Верхньокам’янського, Федорівки та Григорівки, противник шість разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення у районах Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Катеринівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Володимирівка, Новоторецьке, Дачне, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограду, Філії.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Ялта, Мирне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, Зелене Поле, Темирівка, Піддубне та Новопіль..

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз здійснював безуспішні штурмові дії в бік Малинівки.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення, ворог намагався просунутись у напрямку Придніпровського.

Втрати ворога на 21 липня 2025

  • особового складу близько 1043160 (+1170) осіб;
  • танків – 11037 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23028 (+7);
  • артилерійських систем – 30637 (+54);
  • РСЗВ – 1444 (+1);
  • засоби ППО – 1199 (+1);
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47181 (+199);
  • крилаті ракети – 3515;
  • кораблі / катери – 28;
  • підводні човни – 1;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55859 (+132);
  • спеціальна техніка – 3934 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 244-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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