В Москве умерла глава Верховного суда РФ Ирина Подносова и однокурсница кремлевского диктатора Владимира Путина, когда-то назвавшая его “невзрачным”.

Умерла глава Верховного суда РФ Подносова

О смерти Ирины Подносовой написали российские СМИ. По данным источников, глава Верховного суда РФ скончалась в результате тяжелой болезни. Точная причина смерти не сообщается.

Ирина Подносова умерла: что о ней известно

Известно, что возглавить Верховный суд Подносовой предложил Путин.

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В 1975 году Подносова закончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета им. Жданова одновременно с Владимиром Путиным. Подносова вспоминала одну из студенческих новогодних вечеринок, когда все пришли в маскарадных костюмах, а Путин — в простом пиджаке. Тогда он заявил, что это “наряд Штирлица”.

К слову, недавно из жизни ушла известная путинистка, российская актриса Валентина Талызина. Она еще в 2014 году открыто заявила о поддержке политики российского диктатора и оккупации Крыма.

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