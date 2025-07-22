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Була однокласницею Путіна: померла голова Верховного суду РФ Подносова

Володимир Путін
Фото: Getty Images

У Москві померла голова Верховного суду РФ Ірина Подносова й однокурсниця кремлівського диктатора Володимира Путіна, яка колись назвала його “непоказним”.

Померла голова Верховного суду РФ Подносова

Про смерть Ірини Подносової написали російські ЗМІ. За даними джерел, голова Верховного суду РФ померла внаслідок важкої хвороби. Точної причини смерті не повідомляють.

Ірина Подносова померла: що про неї відомо

Відомо, що очолити Верховний суд Подносовій запропонував Путін.

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У 1975 році Подносова закінчувала юридичний факультет Ленінградського держуніверситету ім. Жданова одночасно з Володимиром Путіним. Подносова згадувала одну зі студентських новорічних вечірок, коли всі прийшли у маскарадних костюмах, а Путін – у простому піджаку. Тоді він заявив, що це “вбрання Штірліца”.

До речі, нещодавно з життя пішла відома путіністка, російська акторка Валентина Тализіна. Вона ще у 2014 році відкрито заявила про підтримку політики російсьйського диктатора та окупацію Криму.

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