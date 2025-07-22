Куда отправляют мобилизованных после обучения и всегда ли это фронт

Сейчас многих мобилизуют, и среди них немало людей без военного опыта. Сразу возникает логичный вопрос: куда отправляют мобилизованных после учебного центра? Сразу на фронт или могут оставить в тылу?

Чтобы разобраться, мы поговорили с адвокатом Адвокатского бюро Ивана Хомича Еленой Воронковой. Она объяснила, как все работает на практике.

Куда отправляют мобилизованных после обучения

По словам адвоката Елены Воронковой, после учебного центра мобилизованных отправляют проходить военную службу непосредственно в воинские части.

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Нормативные документы, которые это регулируют: Устав Вооруженных сил Украины, а также закон Украины О воинской обязанности и военной службе. Если это другое ведомство, то это соответствующие инструкции и порядки, регулирующие его деятельность.

Юрист отмечает, что механизм распределения, то есть куда мобилизованных отправляют после учебного центра, зависит от:

военной необходимости;

ситуации на фронте.

К примеру, у командующих воинскими частями есть необходимость в определенном количестве людей конкретной специальности. Поэтому уполномоченное лицо ВЧ едет в учебный центр с этим перечнем необходимых специальностей и набирает себе людей.

Во внимание прежде всего берется специализация. Если сейчас нужны связисты или стрелки, то людей с такой военной специальностью и набирают.

Но также многое зависит от здоровья мобилизованного. Потому что встречались случаи, когда человек имеет определенную специальность, но его состояние здоровья вряд ли подходит для того, чтобы служить в этом подразделении.

Имеются в виду лица, которые злоупотребляли в течение длительного времени алкоголем и имеют тремор рук. Такой человек вряд ли сможет быть снайпером. То есть от такого мобилизованного представитель воинской части, приехавший в учебный центр, отказывается.

Гарантирует ли отношение, что лицо попадет в конкретную ВЧ

Лицо, подлежащее мобилизации, может оформить отношение и договориться с какой-то воинской частью, что придет служить именно туда. Но, по словам адвоката, нет стопроцентной гарантии, что после учебного центра мобилизованный попадет именно туда, куда он хочет.

– В моей практике были случаи, когда соответствующие воинские части хотели набрать себе людей для службы, предоставляли будущим мобилизованным отношение, но ни один из десяти человек, которые имели отношение, так и не попал в свои воинские части. Это связано с боевой необходимостью, ведь где-то на фронте есть более высокая потребность в людях, чем в данных воинских частях, – рассказала адвокат.

Елена Воронкова говорит, что перевестись также бывает очень сложно. Если речь идет об одном ОК (оперативном командовании, – Ред.), то перевестись более реально. Но если это разные ОК, то сделать это очень трудно.

– Это связано с нехваткой квалифицированных специалистов, которых, конечно, никто не хочет отпускать из своей воинской части и отдавать кому-то. Наиболее вероятный вариант попасть в запланированную часть – это когда представитель воинской части приезжает в учебный центр с отношением и успевает забрать кандидата до того, как его заберет кто-то другой, – резюмировала адвокат.

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