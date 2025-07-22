Зараз багатьох мобілізують, і серед них чимало людей без військового досвіду. Одразу постає логічне питання: куди відправляють мобілізованих після навчального центру? Чи відразу на фронт, чи можуть залишити в тилу?

Щоб розібратися, ми поговорили з адвокаткою Адвокатського бюро Івана Хомича Оленою Воронковою. Вона пояснила, як усе працює на практиці.

Куди відправляють мобілізованих після навчання

За словами адвоката Олени Воронкової, після навчального центру мобілізованих відправляють проходити військову службу безпосередньо до військових частин.

Нормативні документи, які це регулюють: Статут Збройних сил України, а також закон України Про військовий обов’язок та військову службу. Якщо це інше відомство, то це відповідні інструкції та порядки, які регулюють його діяльність.

Юристка зазначає, що механізм розподілу, тобто куди мобілізованих відправляють після навчального центру, залежить від:

військової необхідності;

ситуації на фронті.

До прикладу, у командувачів військових частин є необхідність у певній кількості людей конкретної спеціальності. Тож уповноважена особа ВЧ їде до навчального центру з цим переліком необхідних спеціальностей та набирає собі людей.

До уваги береться передусім спеціалізація. Якщо зараз потрібні зв’язківці або стрільці, то людей із такою військовою спеціальністю і набирають.

Але також багато залежить від здоров’я мобілізованого. Бо траплялися випадки, коли людина має певну спеціальність, але її стан здоров’я навряд чи підходить для того, щоб служити в цьому підрозділі.

Маються на увазі особи, які зловживали протягом тривалого часу алкоголем та мають тремор рук. Така особа навряд чи зможе бути снайпером. Тобто від такого мобілізованого представник військової частини, що приїхав до навчального центру, відмовляється.

Чи гарантує відношення, що особа потрапить до конкретної ВЧ

Особа, яка підлягає мобілізації, може оформити відношення та домовитися з якоюсь військовою частиною, що прийде служити саме туди. Але, за словами адвоката, немає стовідсоткової гарантії, що після навчального центру мобілізований потрапить саме туди, куди він хоче.

– У моїй практиці були випадки, коли відповідні військові частини хотіли набрати собі людей для служби, надавали майбутнім мобілізованим відношення, але жоден із десяти осіб, які мали відношення, так і не потрапив до своїх військових частин. Це пов’язано з бойовою необхідністю, адже десь на фронті є більш висока потреба у людях, ніж у цих військових частинах, – розповіла адвокат.

Олена Воронкова говорить, що перевестися також буває дуже складно. Якщо йдеться про одне ОК (оперативне командування, – Ред.), то перевестися більш реально. Але якщо це різні ОК, то зробити це дуже важко.

– Це пов’язано з браком кваліфікованих спеціалістів, яких, звісно, ніхто не хоче відпускати зі своєї військової частини та віддавати комусь. Найбільш імовірний варіант потрапити в заплановану частину – це коли представник військової частини приїздить до навчального центру з відношенням та встигає забрати кандидата до того, як його забере хтось інший, – резюмувала адвокат.

