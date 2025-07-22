Мобильные ТЦК: как Украина адаптируется к новым угрозам

В Украине могут появиться мобильные центры комплектования, чтобы избежать российских ударов.

Что такое мобильные ТЦК и зачем они нужны — читайте в нашем материале.

Что известно о создании мобильных ТЦК в Украине

Народный депутат Федор Вениславский рассказал, что Россия в последнее время целенаправленно бьет по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).

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Удары по ТЦК, продолжает нардеп, являются частью гибридной войны, чтобы запугать людей и создать впечатление, что эти центры опасны.

Чтобы избежать таких ударов, в Украине планируют создать мобильные ТЦК. Это центры, которые не будут привязаны к конкретному месту, а смогут быстро менять локации. Это поможет спасти важные службы от нападений и сделает работу более безопасной.

По словам народного депутата, закон сейчас не обязывает ТЦК быть в фиксированном месте, поэтому мобильные центры вполне возможны. Вениславский объясняет, что для их запуска достаточно принятия соответствующих подзаконных актов, ведь это могут сделать Кабинет министров или командование Вооруженных сил Украины.

Плюс современные технологии, цифровые базы и мобильная связь значительно облегчают работу таких центров. Уже принятый в 2023 году закон об усилении мобилизации тоже помогает перейти на более гибкие и быстрые форматы работы.

Вениславский отметил, что решение о мобильных ТЦК принимает не Верховная Рада, а командование ВСУ. Он не видит никаких проблем для внедрения такой идеи. По его мнению, это просто вопрос времени и правильного подхода.

Как работают мобильные ТЦК

Народный депутат и член Комитета по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко рассказал, что мобильная форма работы ТЦК в Украине уже используется. По его словам, руководители военкоматов сами решают, где размещать свои подразделения, в зависимости от ситуации и угроз безопасности.

При этом он уточнил, что речь не идет о том, что завтра все военные сядут в автобусы и начнут ездить по городам. Слово “мобильные” здесь означает, что подразделение может работать сегодня в одном месте, а завтра уже в другом.

Речь идет о тех службах ТЦК, которые непосредственно контактируют с военнообязанными. Другие же, благодаря цифровым сервисам, могут работать удаленно.

Федиенко также подчеркнул, что мобильный подход уже в действии, просто о нем пока не особо пишут в соцсетях. А решение о размещении подразделений каждый руководитель принимает сам, с учетом рисков атак на здания.

Источник : Укринформ

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