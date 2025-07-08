В ВСУ объяснили, почему удары по ТЦК не остановят мобилизацию
Атаки России на здании территориальных центров комплектования не остановят мобилизацию в Украине, поскольку данные военнообязанных хранятся в цифровом виде.
Об этом LIGA.net сообщил начальник управления коммуникации Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев и четверо военнослужащих ТЦК из разных городов.
Военные об обстрелах ТЦК: мобилизацию не сорвать
— Процесс мобилизации в Украине не остановится. Он продолжался, продолжается и будет продолжаться, – подчеркнул Саранцев.
По его словам, в работу ТЦК внесут коррективы по безопасности работников и посетителей, но это не повлияет на выполнение основной задачи.
Военные из ТЦК также подтвердили, что никаких принципиальных изменений в их работе после ударов не произошло. Другой предположил, что после атак может возрасти общественное напряжение в деятельности центров, поскольку удары используются для оправдания обстрелов гражданской инфраструктуры.
По словам Саранцева, проблемы могут возникнуть только с предоставлением льгот и социальных услуг военным и ветеранам, поскольку часть архивов все еще ведется в бумажном виде.
Напомним, 7 июля РФ атаковала дронами здание Харьковского областного ТЦК и СП и близлежащую территорию. В результате удара получили ранения 3 человека.