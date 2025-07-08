В ВСУ объяснили, почему удары по ТЦК не остановят мобилизацию

Атаки России на здании территориальных центров комплектования не остановят мобилизацию в Украине, поскольку данные военнообязанных хранятся в цифровом виде.

Об этом LIGA.net сообщил начальник управления коммуникации Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев и четверо военнослужащих ТЦК из разных городов.

Военные об обстрелах ТЦК: мобилизацию не сорвать

— Процесс мобилизации в Украине не остановится. Он продолжался, продолжается и будет продолжаться, – подчеркнул Саранцев.

По его словам, в работу ТЦК внесут коррективы по безопасности работников и посетителей, но это не повлияет на выполнение основной задачи.

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Военные из ТЦК также подтвердили, что никаких принципиальных изменений в их работе после ударов не произошло. Другой предположил, что после атак может возрасти общественное напряжение в деятельности центров, поскольку удары используются для оправдания обстрелов гражданской инфраструктуры.

По словам Саранцева, проблемы могут возникнуть только с предоставлением льгот и социальных услуг военным и ветеранам, поскольку часть архивов все еще ведется в бумажном виде.

Напомним, 7 июля РФ атаковала дронами здание Харьковского областного ТЦК и СП и близлежащую территорию. В результате удара получили ранения 3 человека.

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