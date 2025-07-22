Суд арестовал руководителя подразделения НАБУ Магамедрасулова без права на залог

В Киеве суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслану Магамедрасулову в деле о пособничестве государству-агрессору.

Суд отправил под стражу Магамедрасулова

Как сообщает Офис генерального прокурора, мера пресечения руководителю подразделения НАБУ определена без альтернативы внесения залога. Срок содержания под стражей — до 16 сентября 2025 года.

Руслана Магамедрасулова подозревают в том, что он координировал деятельность НАБУ в прифронтовых областях и поддерживал контакты с представителями экономического сектора России.

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По информации следствия, он причастен к нелегальному экспорту технической конопли в Дагестан, ведь был посредником между российскими покупателями и своим отцом-предпринимателем, который организовал незаконное выращивание продукции.

В Офисе генпрокурора рассказали, что подозреваемый обеспечивал функционирование схемы незаконной торговли, фактически способствуя интересам России.

Кроме этого, зафиксированы связи Магамедрасулова с бывшим народным депутатом Федором Христенко, который скрывается за границей, сотрудничает с российскими спецслужбами и имеет влияние на ряд должностных лиц НАБУ.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю подразделения НАБУ с дислокацией в Днепре, которого подозревают в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины). Сейчас продолжается досудебное расследование.

Руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова задержали 21 июля.

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