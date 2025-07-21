Из-за бизнеса в РФ: задержан детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов

Руслана Магамедрасулова, руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро, задержали 21 июля представители Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины.

Задержали Руслана Магамедрасулова: что известно

По данным следствия, чиновник, отвечавший за координацию деятельности НАБУ в прифронтовых областях Украины, способствовал незаконному экспорту технической конопли в РФ, выращивание которой организовал его отец-предприниматель — Сентябр Магамедрасулов.

К слову, отец Руслана Магамедрасулова имеет гражданство РФ, однако высокопоставленный чиновник НАБУ не указал этот факт при оформлении допуска к государственной тайне, чем нарушил закон.

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Мать подозреваемого Ирина Магамедрасулова проживает в Киеве, но получает пенсию в ДНР и публикует пророссийские комментарии в соцсетях, в частности в группах с Z-символикой.

СБУ имеет доказательства, что в разговорах она активно поддерживает войну против Украины и оправдывает военные преступления РФ.

Кроме того, выяснено, что Руслан Магамедрасулов поддерживал тесный контакт с бывшим народным депутатом запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Федором Христенко, который оказался куратором ФСБ и сейчас скрывается за границей.

Следствие проверяет информацию о вероятной передаче секретной информации из НАБУ представителям российских спецслужб.

Также во время документирования противоправной деятельности должностного лица правоохранители установили, что вместо того, чтобы находиться в Днепре, Руслан Магамедрасулов почти все время проводил в Киеве, а недавно несколько недель отдыхал на Канарских островах (острове Тенерифе).

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Принимаются все необходимые меры для установления полного круга лиц, причастных к преступлению, и привлечения их к ответственности.

Чиновнику НАБУ готовится уведомление о подозрении в пособничестве государству-агрессору по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины.

Источник : Офис генпрокурора

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