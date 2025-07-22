Украина и Румыния договорились активизировать проекты для усиления обороны – Шмыгаль
Украина и Румыния договорились активизировать двусторонние проекты, чтобы существенно усилить оборонные возможности государств, в частности в рамках европейской инициативы SAFE.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
Договоренность Украины и Румынии: что известно
Состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере министр обороны Украины Денис Шмигаль обсудил с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Румынии Ливиу-Ионуцом Моштяну.
Прежде всего Денис Шмыгаль поблагодарил Румынию за содействие в подготовке украинских военных и пилотов, а также за весомую практическую помощь – 22 транша военной поддержки, которые Украина получила с начала полномасштабной войны.
Также во время разговора министры затронули тему развития совместных производств.
– Договорились активизировать двусторонние проекты, чтобы существенно усилить оборонные способности наших государств, в частности, в рамках европейской инициативы SAFE, – отметил Денис Шмыгаль.
Для тесного сотрудничества и согласования следующих шагов министры планируют в ближайшее время провести личную встречу.