Україна та Румунія домовились активізувати проєкти для посилення оборони – Шмигаль

Україна та Румунія домовились активізувати двосторонні проєкти, щоби суттєво посилити оборонні спроможності держав, зокрема в межах європейської ініціативи SAFE.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Домовленість України та Румунії: що відомо

Стан і перспективи двостороннього співробітництва в оборонній сфері міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив із віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Румунії Лівіу-Іонуцом Моштяну.

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Передовсім Денис Шмигаль подякував Румунії за сприяння у підготовці українських військових і пілотів, а також за вагому практичну допомогу – 22 транші військової підтримки, які Україна отримала від початку повномасштабної війни.

Також під час розмови міністри торкнулися теми розвитку спільних виробництв.

– Домовились активізувати двосторонні проєкти, щоби суттєво посилити оборонні спроможності наших держав, зокрема в межах європейської ініціативи SAFE, – зазначив Денис Шмигаль.

Для тісної співпраці та узгодження наступних кроків міністри планують найближчим часом провести особисту зустріч.

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