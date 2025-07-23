САП и НАБУ завершили следствие по завладению более $9,2 млрд ПриватБанка

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершили досудебное расследование по делу о завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка.

Дело о завладении более $9,2 млрд ПриватБанка завершено

Как напомнила САП в Facebook, фигурантами дела являются бывший конечный бенефициарный владелец ПриватБанка и еще пятеро экс-сотрудников банковского учреждения.

23 июля прокурор принял решение завершить досудебное следствие.

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— На сегодня детективами НАБУ по поручению прокурора САП начато открытие стороне защиты материалов дела для ознакомления, — говорится в сообщении.

Как было установлено в ходе расследования, в течение января-марта 2015 года один из владельцев ПриватБанка, чтобы получить дальнейшее финансирование подконтрольной оффшорной компании и увеличить собственную долю в уставном капитале, разработал преступный план завладения средствами банковского учреждения.

Чтобы реализовать свой преступный замысел, фигурант привлек пятерых работников банка:

главу правления;

заместителя руководителя направления — директора департамента межбанковского дилинга, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ПриватБанком;

заместителя главы правления — директора казначейства;

начальника департамента поддержки межбанковских операций казначейства;

заместителя руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса ПриватБанка.

— Схема преступления заключалась в искусственном создании организованной группой обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости путем подделки соответствующих документов, — говорится в сообщении.

Часть указанных средств, более 446 млн грн, была легализована путем перечисления под видом операций по купле-продаже ценных бумаг на личный счет конечного бенефициара ПриватБанка через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями.

В дальнейшем соответствующая сумма была внесена им в уставный капитал банковского учреждения с целью выполнения требований Программы финансового оздоровления ПриватБанка. Остальными средствами фигуранту преступления распорядились по своему усмотрению.

Действия злоумышленников, в зависимости от роли каждого, квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных следующими статьями УК Украины:

ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;

ст. 209 — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем;

ст. 366 — служебный подлог.

Напомним, что в сентябре 2023 года детективы НАБУ по согласованию руководителя САП объявили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому и пяти членам организованной им группы подозрение в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.

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