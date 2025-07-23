САП і НАБУ завершили слідство щодо заволодіння понад $9,2 млрд ПриватБанку

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершили досудове розслідування у справі про заволодіння понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

Справу щодо заволодіння понад $9,2 млрд ПриватБанку завершено

Як нагадала САП у Facebook, фігурантами справи є колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку та ще п’ятеро експрацівників банківської установи.

23 липня прокурор ухвалив рішення завершити досудове слідство.

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– На сьогодні детективами НАБУ за дорученням прокурора САП розпочато відкриття стороні захисту матеріалів справи для ознайомлення, – йдеться у повідомленні.

Як було встановлено під час розслідування, протягом січня–березня 2015 року один із власників ПриватБанку, аби мати подальше фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшити власну частку у статутному капіталі, розробив злочинний план заволодіння коштами банківської установи.

Аби реалізувати свій злочинний намір, фігурант залучив п’ятьох робітників банку:

голову правління;

заступника керівника напряму – директора департаменту міжбанківського дилінгу, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком;

заступника голови правління – директора казначейства;

начальника департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства;

заступника керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.

– Схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній із підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю шляхом підробки відповідних документів, – йдеться у повідомленні.

Частина зазначених коштів, понад 446 млн грн, була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій із купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку через низку фінансових операцій із підконтрольними компаніями.

Надалі відповідна сума була внесена ним до статутного капіталу банківської установи з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення ПриватБанку. Рештою коштів фігуранту злочину розпорядилися на власний розсуд.

Дії зловмисників, залежно від ролі кожного, кваліфіковані за ознаками злочинів, які передбачені такими статтями КК України:

ст. 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

ст. 366 – службове підроблення.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року детективи НАБУ за погодження керівника САП оголосили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПриватБанку Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

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